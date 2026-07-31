El Mallorca reactiva su interés por Adrián Liso

El Real Mallorca ya trabaja en alternativas por si la operación de Josep Cerdà termina por no llegar a buen puerto. La entidad bermellona no está dispuesta, por ahora, a alcanzar los tres millones de euros que exige el Andorra por el extremo y, en ese escenario, ha reactivado el interés por Adrián Liso. Según informa El Periódico de Aragón, el club de Son Moix ya se ha puesto en contacto con el Real Zaragoza para conocer la situación del atacante.

La prioridad de Liso, que la pasada temporada jugó cedido en el Getafe, era continuar en Primera División. Sevilla, Levante y Rayo Vallecano también han seguido de cerca al futbolista, aunque ninguno de ellos ha alcanzado los cinco millones de euros que reclama el Real Zaragoza. Ante la falta de ofertas que satisfagan al club aragonés, el extremo tampoco vería con malos ojos incorporarse al Mallorca. Eso sí, el entendimiento entre ambas entidades todavía parece lejano, ya que la propuesta económica bermellona está muy por debajo de las exigencias zaragocistas. Lo que sí parece evidente es que, tras el descenso del Zaragoza a Primera RFEF, la salida del jugador este verano cobra cada vez más fuerza.

Con la negociación por Josep Cerdà estancada, el Mallorca explora otras opciones para reforzar el ataque sin realizar un desembolso excesivo. En el caso del futbolista pollencí, el club balear juega con la ventaja de que su contrato expira en 2027, mientras que Liso representa una alternativa contrastada tras competir la pasada campaña en Primera División.

El atacante dejó buenas sensaciones durante su cesión en el Getafe, donde contó con la confianza de José Bordalás, especialmente en la primera mitad del campeonato. En los 1.712 minutos que disputó en LaLiga, firmó tres goles y una asistencia. El conjunto madrileño disponía de una opción de compra de tres millones de euros por el 50 % de sus derechos, aunque expiró el pasado 31 de mayo. Las dificultades económicas del club azulón impidieron ejecutar la operación y Adrián Liso regresó al Real Zaragoza. Ahora, aguarda una salida que puede tener Son Moix como destino.