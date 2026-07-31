Espetos: Algunos jugadores del Mallorca hablan en catalán durante los partidos

La falta de público en el Banús Sport Center permitió escuchar perfectamente los gritos y los comentarios de los jugadores durante el partido ante el Al Ittihad. En un vestuario con tantas personas de diversas procedencias, es muy curioso escuchar a Darder, Virgili, Mateu, Abdón, Roca y Arnau Tenas, entre otros, comunicarse en catalán sobre el césped.

Rajkovic, muy querido por la expedición

Se nota que Pedrag Rajkovic era una persona muy querida en el vestuario del Mallorca. El portero del Al Ittihad, que brilló dos temporadas en Son Moix antes de marcharse tras el pago de diez millones de euros del club saudí, repartió muchos abrazos durante y al final del partido con los que fueron sus compañeros. Especialmente cariñoso estuvo con el preparador de porteros, Luisvi de Miguel, y con Darder, Raíllo y Abdón.

Manolo Reina visita a sus antiguos compañeros

Manolo Reina, que vive muy cerca de Marbella, se desplazó hasta Banús para saludar a algunos de sus antiguos compañeros. El portero, que puede presumir de tres ascensos con la camiseta del Mallorca, dos a Primera y otro a Segunda, se dio un buen abrazo con Raíllo, Abdón, Valjent y Antonio Sánchez, con los que compartió vestuario en Son Bibiloni.

Arnau Tenas anima a Nil tras su error

El portero catalán es muy carismático y se está haciendo querer mucho en las pocas horas que lleva en el Mallorca. Ayer fue el primero que fue a animar a Nil Torreguitart, ahora cuarto portero bermellón, tras un error ante el Al Ittihad. Todo un detalle que también hablo de cómo es el cancerbero como persona.

Javi Gracia, uno más en las gradas del Banús Sport Center

El entrenador Javi Gracia, que en algunas ocasiones ha llegado a sonar para ocupar el banquillo del Mallorca, fue ayer un espectador más durante el amistoso. El preparador navarro, que reside en la Costa del Sol, no perdió detalle para seguir viendo fútbol en directo.