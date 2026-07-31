Arnau Tenas: "Llevo en el Mallorca menos de una semana y parece que llevo meses"

Arnau Tenas lleva menos de una semana siendo jugador del Mallorca, pero parece que lleva "meses" en la isla, tal y como él mismo ha reconocido. El portero catalán ha sido presentado este viernes junto a Àlex Sala y Antoniu Roca en el Strohm Showroom, y ha puesto en valor el buen trato que ha recibido desde su llegada. "Estoy muy cómodo, tenía ya varias amistades. Llevo aquí menos de una semana y parece que llevo meses. Estoy muy contento, los compañeros me lo han puesto fácil, y con ganas de hacer cosas bonitas este año", ha declarado.

Para lograr el objetivo del ascenso a Primera División, el guardameta tiene claro que deben ser un equipo "dentro y fuera del campo", algo que, por el momento, considera que se está cumpliendo con creces. "El vestuario es increíble y tenemos que seguir toda la temporada así", ha señalado.

A pesar de que en los otros equipos en los que ha estado (Barcelona, PSG y Villarreal) no ha podido tener continuidad, Tenas asegura que no tiene que demostrar "nada a nadie". "No me tengo que reivindicar de nada, sé de lo que soy capaz. Puede que sea el mejor sitio para crecer como jugador porque es un club espectacular", ha afirmado.

Preguntado de nuevo por la continuidad de Jan Virgili, ha respondido: "Es muy amigo mío, paso todo el día con él. Ya le he dicho que se quede, después hay cosas que uno no puede controlar". "Mi parte ya la he hecho y demasiado que he hecho ya, ojalá que se quede", ha bromeado.

Antoniu Roca, por su parte, espera que esta sea una temporada en la que "pueda gozar de muchos minutos y pueda hacer números". "Este es un buen sitio para hacerlo", ha afirmado el extremo.

De cara al objetivo del ascenso, apunta que una de las claves es "aceptar la situación" de estar en Segunda División, una categoría que califica como "súper complicada". También considera que "quedan muchas cosas por mejorar", aunque destaca que "existe una mejora continua del equipo". "Se puede ver reflejada en los dos amistosos", ha explicado.

El futbolista de Martorell, además, ha vuelto a recordar que Luis García ha sido clave para su llegada. "Lo tuve en el Espanyol, lo conozco y sé cómo quiere trabajar", ha recordado.

Alex Sala, por último, ha avisado de que la Segunda División es una competición "muy larga". El centrocampista llega después de una temporada en la que apenas gozó de protagonismo en el Lecce, aunque asegura que también pudo sacar aspectos positivos. "Deportivamente no fue el mejor año, pero me sirvió mucho, ha sido un buen aprendizaje", ha reconocido.

En cuanto a su posición sobre el terreno de juego, después de que en su debut se le viera como interior, Sala asegura que también puede actuar como pivote, una demarcación en la que juega Sergi Darder y que, a día de hoy, está algo falta de efectivos. "Donde diga el entrenador intentaré dar lo mejor, sí que me veo ahí", ha respondido.