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Fútbol | RCD Mallorca

Predrag Rajkovic se reencuentra con sus excompañeros en el Mallorca-Al Ittihad

El exportero bermellón saluda al cuerpo técnico y vuelve a coincidir con el vestuario mallorquinista en el amistoso disputado en Marbella, el cual está viendo desde la grada

Rajkovic saluda a Raíllo en el Banús Football Center.

Rajkovic saluda a Raíllo en el Banús Football Center. / Sebastià Adrover

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Sebastià Adrover

Sebastià Adrover

El amistoso entre el Mallorca y el Al Ittihad, que se disputa esta mañana en el Banús Football Center de Marbella, ha dejado una imagen especial con el reencuentro de Predrag Rajkovic con su antiguo equipo. El guardameta serbio, ahora en las filas del conjunto saudí, está siguiendo el encuentro desde la grada, donde también están presentes otro exportero bermellón, Manolo Reina, y el técnico Javi Gracia.

Rajkovic no participa en el choque porque el Al Ittihad disputará un segundo amistoso este jueves, a las 19:00 horas, frente al Málaga, reservado para los futbolistas con más minutos habituales. Durante el transcurso del encuentro, el serbio se ha acercado al banquillo del Mallorca para saludar, en un perfecto castellano, a varios miembros del cuerpo técnico con los que coincidió durante su etapa en la isla. También ha intercambiado unas palabras con varios de sus excompañeros, entre ellos el capitán Antonio Raíllo.

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El internacional serbio dejó un gran recuerdo en Son Moix durante las dos temporadas que defendió la portería bermellona antes de poner rumbo al Al Ittihad en el verano de 2024, en una operación que dejó alrededor de once millones de euros en las arcas del Mallorca.

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