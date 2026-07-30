Pablo Ortells: "Jan Virgili está feliz aquí, de momento es jugador del Mallorca y contamos con él"

El Real Mallorca finaliza su stage en Marbella con un ambiente mucho más distendido que el que se respiró durante la pasada pretemporada en Austria. Un cambio que también percibe el director deportivo, Pablo Ortells, quien ha destacado la buena sintonía que existe actualmente dentro del club. "Ha entrado aire fresco, con Luis a la cabeza. Estamos sabiendo generar ese grupo y esa unión entre jugadores, cuerpo técnico y toda la gente del club. Tenemos todos el mismo objetivo y queremos que la gente esté con el equipo, que estemos todos unidos. Cuando te llevas bien internamente, lo demuestras de puertas hacia afuera también", ha declarado el castellonense tras la victoria por 4-2 ante el Al Ittihad.

El conjunto bermellón suma así su segundo triunfo en otros tantos partidos de pretemporada. Más allá del resultado, las sensaciones son lo más positivo. "Es importante para tener una mentalidad ganadora, pero lo mejor es que vas trabajando en el día a día se ve en el campo. Estamos intentando jugar con nuestra idea, ser protagonistas y los jugadores lo están asimilando muy bien", ha comentado Ortells.

Uno de los nombres propios de la comparecencia ha sido Jan Virgili. El extremo de Vilassar de Mar apunta a ser una de las grandes referencias de Segunda División y el club quiere evitar su salida este verano. "Jan está feliz. Tener un año completo siendo importante, para su progresión va a ser bueno. De momento es jugador del Mallorca, contamos con él y esperamos tenerlo con nosotros. Es un jugador muy importante y queremos que se quede, así se lo hemos transmitido".

Sobre Josep Cerdà, el director deportivo ha preferido mantener la cautela. "Estamos tratando de mejorar la plantilla, nunca doy nombres porque son jugadores que pertenecen a otros clubes, pero siempre que podamos intentaremos mejorar el equipo".

Ortells sí ha dejado claro que el mercado del Mallorca todavía está abierto y que habrá más movimientos. “Algún jugador más llegará. Estamos en pleno mercado. Queremos tener un buen equipo, puede ser que algunos lleguen y otros salgan", ha manifestado.

Entre las posibles salidas, la más cercana sigue siendo la de Samu Costa, cuyo traspaso depende únicamente de que la liga saudí autorice al Al Nassr a ejecutar la operación. "Estamos negociando con un club. Siempre digo lo mismo, si todas las partes están de acuerdo, irá hacia adelante", ha apuntado el CEO de Fútbol sobre la situación del internacional portugués.

Mientras la operación no se haga oficial, el luso continuará siendo jugador del Mallorca y deberá reincorporarse a la disciplina del equipo el próximo lunes, al igual que Johan Mojica, cuya salida continúa sin resolverse. "A día de hoy, todos los jugadores que tienen contrato tienen que volver. Mojica y Samu tienen unas vacaciones más largas por el Mundial, durante la semana que viene se incorporarán".

Quienes, salvo un giro inesperado, seguirán vistiendo la camiseta bermellona son Darder y Antonio Raíllo. "Sergi desde el primer día ha querido quedarse, es un ejemplo para todos. Es imprescindible que esté con nosotros y no tengo ninguna noticia al respecto", ha matizado sobre una posible oferta por el de Artà. Sobre el cordobés, ha añadido: "Es nuestro capitán y contamos con él. Estamos encantados de que siga con nosotros".

El próximo compromiso del Mallorca será el miércoles 5 de agosto ante el PSG, en el Trofeu Ciutat de Palma, en Son Moix. De cara a ese estreno y a toda la temporada, Ortells ha pedido el apoyo de los mallorquinistas desde el primer minuto: "Siempre espero que la afición esté con el equipo. Somos los primeros que tenemos que dar pasos para que la gente se enganche, pero veo un buen ambiente, somos ya más de 18.000 socios. Necesitamos la ayuda de la gente, tenemos que ir todos a una".