El Mallorca gana al Al Ittihad como quiere Luis García

El discurso de Luis García se plasma en el terreno de juego. Y eso es la mejor noticia posible para un equipo que está en plena construcción. El Mallorca tumbó al Al Ittihad con comodidad en el Banús Sport Center en un partido en el que presionó y fue valiente, tal y como exige el entrenador (4-2). Los goles de Darder, Pablo Torre, Abou y Luvumbo alimentaron la idea de que están en el camino correcto, el que quiere el técnico, para ser competitivos a partir del 15 de agosto. Lo bueno es que hay futbolistas como el propio Pablo Torre, que también dio una gran asistencia, que se están entonando, más allá de su diana. Queda mucho por ajustar y futbolistas por llegar, pero los bermellones crecieron respecto a su estreno ante el Al Fateh (3-0).

De hecho, nada más empezar, Darder apretó a Mateo y logró robarle el balón para marcar el 1-0. Un gol que es una consecuencia de la idea del entrenador asturiano. Y poco después, en otra acción en la que los bermellones lo habían hecho muy bien, fue Abdón el que probó fortuna con un tiro que se marchó fuera. No hay tiempo que perder en los pocos amistosos que disputa el equipo en esta pretemporada y todos quieren mostrarse. Como Pablo Torre, que envió un buen centro que el ariete artanenc remató y obligó a lucirse al meta Alabsi.

Los saudíes apenas hacían daño y por eso dolió más su tanto, obra de Mateo, por un despiste defensivo que no puede ocurrir a partir del 15 de agosto. Abou Soumahoro estaba ofreciendo una buena imagen, sobre todo por la seguridad que transmite con su salida de balón. Está por ver que pueda dar el nivel en Segunda, pero estuvo muy solvente en sus intervenciones. Y lo bueno es que encontró el premio del gol. Torre lanzó un buen córner y el central francés se anticipó a su marcador para poner el 2-1 en el marcador. El Mallorca siguió mostrándose superior, con alguna aparición de Antoniu Roca, pero nada cambió hasta el descanso.

Arneu Tenas debutó con el Mallorca. / RCD Mallorca

Luis García introdujo en la segunda parte a Raíllo y Adri Fuentes, pero el que tuvo trabajo fue Arnau Tenas, que blocó con seguridad un buen chut de Ahmed.

No obstante, los baleares siguieron siendo mejores y Torre lo hubiera evidenciado todavía más si su vaselina no se hubiera quedado corta cuando lo tenía todo para el 3-1. Pero a los pocos segundos, tras una fabulosa internada de Virgili, el cántabro sí acerto para ampliar la diferencia en el marcador. Si el extremo catalán se queda, estos dos futbolistas juntos pueden construir una gran asociación que marque las diferencias en Segunda. “Con ritmo, vamos”, repetía Luis García.

La entrada de Luvumbo, que ya hizo un doblete frente al Al Fateh, se notó de inmediato en el electrónico. El angoleño recogió un balón rechazado y marcó gracias a un sensacional disparo con la zurda. Un buen tanto que responde a los “números” que le pide el preparador asturiano. Sala, otro de los nuevos, quiso mostrarse, pero su disparo se fue alto.

El Al Ittihad recortó distancias por culpa de un mal despeje de Nil que aprovechó Bishri, pero fue una anécdota. Adri Fuentes se quedó con la miel en los labios a pocos minutos del final, pero tiene que seguir insistiendo. Como todo.

Ficha técnica

Mallorca: Arnau Tenas, Mateu, Valjent, Abou, Orejuela, Antonio Sánchez, Darder, Pablo Torre, Roca, Virgili y Abdón. También jugaron Raíllo, Adri Fuentes, Morlanes, Nil, Lato, Alex Sala, Luvumbo, Calatayud, Doménech, Jandro y Olaizola.

Al Ittihad: Alabsi, Kadesh, Alghamdi, Ahmed, Alsqoor, Alshehri, Mateo, Ortega, Barnawi y Hawsawi. También jugaron Kone, Aljedani, Simic, Bishri, Sahli,

Goles: 1-0: Darder (min.4); 1-1: Mateo (min.12); 2-1: Abou (min.17); 3-1: Pablo Torre (min.54); 4-1: Luvumbo (min.65); 4-2: Bishri (min.76);

Árbitro: Marcos Rodríguez Marín (Colegio andaluz).