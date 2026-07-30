Espetos: En el vestuario del Mallorca se escucha mucho menos música reggaeton que antes

Quizá es por la ausencia de Johan Mojica, que todavía no se ha incorporado al equipo tras jugar el Mundial con Colombia, pero lo cierto es que en el vestuario del Mallorca se escucha mucho menos reggaeton que la pasada temporada. Estos días en Marbella el grupo se ducha al ritmo de música ‘dance’ comercial, entre otros muchos géneros, con menos espacio para la ahora llamada música urbana.

Hoy se disputa ante el Al Ittihad el último partido del ‘stage’

El Mallorca se mide hoy, a las 10 horas (IB3 Televisió), al Al Ittihad de Arabia Saudí en el último partido de la concentración de pretemporada en Marbella. Eso sí, el duelo ante el equipo de Pedrag Rajkovic, viejo conocido del mallorquinismo, ha cambiado de escenario y se jugará en el Banús Football Center, que está de los campos de entrenamiento en los que han trabajado estos días.

Regreso a la isla en un vuelo charter que sale por la noche

Después del amistoso, la expedición tiene previsto regresar a la isla en un vuelo charter programado para la noche desde el aeropuerto de Málaga. De hecho, esa es una de las quejas de algunos jugadores, que tienen tantas ganas de volver a Mallorca que no entienden el motivo por el que no vuelan antes.

Bartra observa el entrenamiento como si fuera un seguidor más

El entrenamiento del Mallorca tuvo ayer un espectador de excepción. Marc Bartra, central del Real Betis, estuvo varios minutos siguiendo el trabajo de Luis García y sus pupilos desde una de las gradas del Marbella Football Center.

La plantilla también compite con juegos de mesa y cartas

La competitividad en la plantilla no solo se ciñe al terreno de juego. Muchos de los futbolistas juegan cartas, pero con el objetivo claro de ganar y no solo de pasar el tiempo, en los salones del Hotel Bakour Oh Nice Costa del Sol.

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Tres tardes libres que han sido un regalo para los jugadores

El técnico del Mallorca, Luis García, ha sido futbolista de elite y no quiere sobrecargar el trabajo de sus jugadores. De ahí que en este corta concentración de pretemporada en el Marbella Football Center les concediera tres tardes libres, eso sí, después de entrenamientos muy duros e intensos por la mañana. En la entrevista que hoy publica este diario asegura que también han hecho sesiones de vídeo por las tardes y muchos de los jugadores han aprovechado para someterse a algunos tratamientos, pero lo cierto es que ha habido más horas libres que en los últimos ‘stage’ bajo las órdenes de Javier Aguirre o Jagoba Arrasate.