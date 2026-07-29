El Real Mallorca reorganiza su cúpula: más poder para Rubén Forcada y Albert Salas

Rubén Forcada y Albert Salas tendrán mucho más peso a partir de ahora en el organigrama de gestión del Real Mallorca. La entidad que preside Andy Kohlberg ha comunicado este miércoles a sus trabajadores a través de un email los cambios con el objetivo de fortalecer su estructura organizativa y mejorar la coordinación de áreas estratégicas. Los cambios, que entran en vigor con efecto inmediato, afectan a las direcciones Comercial y de Asuntos Corporativos.

Rubén Forcada posa en su imagen corporativa del Mallorca. / RCD Mallorca

En el área comercial, Rubén Forcada asume el cargo de Director Comercial, ampliando las responsabilidades que ya desempeñaba dentro de la entidad. Bajo su dirección quedará integrado el departamento de Eventos, que pasará a depender funcionalmente de la Dirección Comercial. Además, liderará la gestión comercial del Estadio y la Ciudad Deportiva, la comercialización del área de Hospitality y el desarrollo de Campus y Academias Internacionales, incluyendo también el área de Retail. Forcada, que llegó al club en junio de 2024 procedente de Estrella Damm, asumirá mucha más responsabilidad ejecutiva.

Por su parte, Albert Salas ha sido nombrado Director de Asuntos Corporativos, una dirección desde la que coordinará todas las áreas vinculadas a la proyección institucional y reputacional de la entidad.

La nueva estructura integrará bajo su responsabilidad los departamentos de Comunicación, Contenido, Área Social y Relaciones Externas, con el objetivo de reforzar la coordinación entre estas áreas y consolidar la estrategia institucional de la entidad.

Asimismo, el periodista de Binissalem impulsará el desarrollo de las relaciones institucionales del club, prestando apoyo en su gestión y fortaleciendo los vínculos con los diferentes grupos de interés. Salas, que fue director de comunicación del Mallorca entre 2017 y 2024, y que después asumió la dirección general de IB3 Televisió y Radio, tendrá mucho más peso en el organigrama de decisiones de la institución.

No es único cambio que se ha producido en el Mallorca a nivel institucional en las últimas horas. Este martes anunció que Glenn Richard Carlson dejaba de ser miembro del consejo de administración y se unía Richard Clark, CEO de Air Europa. Andy Kohlberg sigue como presidente y Sam Garvin como consejero. Rosemary Mafuz, secretaria no consejera, y Alfonso Díaz, vicesecretario no consejero, también siguen en sus cargos.