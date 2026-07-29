Sin ofertas por Mojica a dos semanas de que empiece la Liga

El Mallorca no tiene ofertas por Johan Mojica cuando restan poco más de dos semanas para el inicio de la Liga. El lateral colombiano, al que todavía le queda un año de contrato con el club bermellón, continúa sin resolver su futuro y, a día de hoy, su continuidad en Son Moix cobra cada vez más fuerza. Con el mercado entrando en su fase decisiva y sin movimientos concretos por el internacional cafetero, el escenario de que inicie la temporada a las órdenes de Luis García es cada vez más probable.

La intención de la entidad bermellona pasa por dar salida al defensor este verano y recuperar parte de la inversión realizada hace dos temporadas, cuando abonó cerca de 1,5 millones de euros al Villarreal por su incorporación. El Mallorca ha tasado su traspaso en torno a los 600.000 euros, aunque por el momento ningún club ha presentado una propuesta que permita desencallar su salida.

El Santos brasileño fue uno de los equipos que sondeó su fichaje durante este mercado, aunque ese interés nunca llegó a concretarse en una oferta formal.

Por su parte, Mojica ha priorizado continuar en una liga de primer nivel, sobre todo con vistas a seguir siendo una pieza importante en la selección colombiana. El lateral considera fundamental mantenerse en una competición exigente de cara a las próximas citas internacionales, aunque el paso de los días y la ausencia de propuestas reducen cada vez más las opciones de encontrar un destino que cumpla sus expectativas.

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Si nada cambia en los próximos días, el colombiano se reincorporará a la disciplina bermellona el próximo lunes 3 de agosto, una vez concluido su periodo de vacaciones tras su participación en el Mundial. En ese caso, arrancaría la temporada como un efectivo más de la plantilla de Luis García en Segunda División, donde compartiría el lateral izquierdo con Toni Lato. Aun así, el mercado permanecerá abierto durante varias semanas más, por lo que su situación podría seguir evolucionando hasta el cierre del periodo de fichajes.