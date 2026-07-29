Martin Valjent, futbolista del Real Mallorca: «Es una cuestión personal seguir con el Mallorca en Segunda»
El central eslovaco confiesa abiertamente que tuvo opciones reales de marcharse de Son Moix tras el descenso a Segunda y califica a Luis García como un técnico que «está encantando» a la plantilla
Tiene un gran pasado en el Mallorca y ha decidido quedarse en un momento difícil porque todavía sueña con el futuro vestido de bermellón en Primera. Martin Valjent (Eslovaquia, 1995) atiende a este diario en el Marbella Football Center con ilusión por lo que está por venir sin disimular la amargura que le produjo el descenso.
¿Cómo es volver a empezar después de un curso tan duro como el del año pasado?
Las pretemporadas siempre empiezan con una cabeza más limpia, más libre y con ilusión. Ya te enfocas en lo que viene, que es esta temporada. Y la pretemporada sirve básicamente para prepararse, para ponerse en forma, para otra vez volver a formar un buen grupo, un buen ambiente. Y a partir de ahí, sumando minutos en los partidos amistosos. Y creo que la clave es que mires hacia adelante, no hacia atrás.
¿Realmente ha podido limpiar la mente en sus vacaciones?
Ha sido para mí un poco atípica. Teníamos dos partidos con la selección. Y obviamente, volver a casa siempre significa volver a las raíces. Estar con la familia, con los míos, con los amigos, en mi pueblo. Y es algo que me da una perspectiva muy diferente a todo.
¿Cómo van estos primeros días de pretemporada?
Pues muy bien. Está habiendo muchos cambios con los nuevos chicos y también, obviamente, con el nuevo míster, el cuerpo técnico y también algún cambio en otras partes del club. Y eso significa que la gente viene con ilusión, con mucha energía, con ganas de que todo esto pueda ir bien. Eso significa que todos estamos haciendo lo posible para que, día a día, se esté formando algo bonito, sólido y fuerte, para poder afrontar una temporada larga y muy importante para todos.
Ya son siete fichajes y llegará alguno más. ¿Se nota el cambio en el vestuario?
Sí, claro, es lo normal. Es como en cualquier otro grupo de trabajo. Me imagino cuando hay gente nueva, eso significa que te vas conociendo, vas haciendo esos primeros contactos, sea en el campo o fuera. Y eso siempre es bonito, ¿no? Lo importante es que también los que ya estamos y los que vienen nos ayudemos unos a los otros a formar algo ilusionante.
¿Está satisfecho con los fichajes que está haciendo el club?
De momento es lo que te he dicho. Yo creo que la clave es que las personas que se quedan y las que vienen tengan un hambre deportivamente hablando muy grande, que tengan una gran ilusión de venir a vestir esta camiseta y hacer un gran año.
¿Qué impresión le ha causado Luis García como entrenador?
Pues desde el primer momento es una persona muy cercana, con unos conceptos de juego muy interesantes y que creo que está encantando a todos. Obviamente estamos en un proceso, es una persona muy humana, muy inteligente, que ha vivido muchos años también del fútbol, no solo como entrenador, también como jugador. Sabe cómo funciona un vestuario y creo que esa mezcla de exigencia y de ambición la transmite cada día. Es una persona que se mete mucho también dentro de los ejercicios. Creo que lo está viviendo con una gran determinación, una gran energía y es lo que actualmente necesitamos, sea como jugadores, como club o como todos.
¿Cómo cree que van a jugar este año en Segunda?
Lo que he entendido en estas dos semanas y media que llevamos juntos es que no es una persona que se encierre en un sistema o solo en una forma de jugar. Tiene sus ideas, sobre todo es un fútbol más atrevido, de encontrar espacios e ir a presionar al rival, pero también sabe manejar diferentes tipos de situaciones. Si toca defenderse en un bloque más bajo, también hay que saber hacerlo. Creo que es un entrenador muy completo y es lo que está intentando inculcarnos estos días.
Luis García dijo en su presentación que le encantó la responsabilidad y compromiso con el Mallorca que había mostrado usted durante su conversación.
Sí. Hablamos por teléfono el día que se hizo oficial y ya desde ese momento tenía muchas ganas de conocerle, de saber cómo trabaja y cómo es. Por el momento estoy teniendo unas sensaciones muy buenas y creo que como todo el equipo.
Realmente, ¿ha habido opciones de que no siguiera este año?
Sí.
¿Tenías ofertas de otros clubes?
Sí
¿Y por qué al final decide seguir en el Mallorca?
Creo que un poco por todo. Básicamente, yo intento ser un poco fiel a lo que digo. Muchas veces he dicho que si este club me necesita y considera que yo soy una parte importante, voy a intentar siempre estar y ayudar. Soy una persona autocrítica. En el momento que no pueda aportar, preferiré cambiar mi carrera e ir a otro sitio. Lo que me han hecho entender desde el club, el míster y la dirección deportiva es que, para ellos, este año era muy importante que me quedara. Eso es una responsabilidad y también es un halago. Cuando después de tantos años siguen creyendo en ti es el momento perfecto para demostrarlo. Pero más allá de eso, para mí es una cuestión personal seguir con el Mallorca en Segunda. He vivido muchas situaciones en el Mallorca y no me gusta reírme de una situación como esta.
Explíquese.
Quiero este año tenerlo como una reivindicación también a nivel personal, porque creo y considero que podemos dar una imagen mejor que la del año pasado, que fue muy complicado. Al final el equipo bajó por cosas pequeñas, por unos goles o por un punto, pero en eso consiste el fútbol. Cada detalle cuenta y este año tenemos que estar desde el primer día muy atentos y darle importancia a cualquier detalle.
Usted tiene la espina clavada con este descenso y quiere quitársela.
No sé si decir una espina clavada. Llevo muchos años aquí, he vivido muchas situaciones. A mí me gusta estar cuando es importante. Es una de las cosas que me motiva y me responsabiliza también.
Me gusta quedarme, no para quedar bien con alguien, sino para mí porque también es una cuestión personal. Me gustaría ayudar al equipo en todo lo que pueda para hacer un año de ilusión, de ambición, de ganas de otra vez vivir optimismo alrededor del mallorquinismo. Ojalá sea así.
Otros compañeros sí han querido marcharse y tenían tanto peso como usted en el vestuario.
Sí, cada uno toma sus decisiones. Al final son futbolistas, nuestras carreras duran unos equis años. También hay situaciones donde era un poco necesario que algún jugador aportase económicamente al club para que este año se pueda formar una plantilla nueva. Son dinámicas lógicas y normales y por eso creo que hay que respetar la decisión de cada uno. Somos profesionales y lo importante es que cuando estás en un sitio, lo haces de la mejor manera posible, y después te puedes ir tranquilo con tus decisiones.
Ha jugado muchos años en Primera, volvió con la selección de Eslovaquia y marcó un gol en un partido muy importante para su país en la clasificación para el Mundial y ahora va a jugar en Segunda. ¿Es un paso atrás en su carrera?
Jugar en Primera División y jugar competiciones europeas es algo que siempre es un sueño de cualquier futbolista para llegar siempre a subir tu nivel y medirse con los mejores. Pero como te he dicho antes, creo que este momento era para tomar esta decisión. Si va a ser buena o no para mi carrera personal, eso ya lo descubriré un día cuando me retire. Yo cuando tomo una decisión miro sólo hacia adelante, no lo que ha podido ser o no ha podido ser.
¿Se ve jugando con el Mallorca en Primera otra vez?
Me encantaría, obviamente.
Como centrales están usted junto a Raíllo, David López, Abou y Olaizola. ¿Es suficiente para una temporada tan exigente?
Esto depende puramente del míster porque somos jugadores distintos. Creo que él y la dirección deportiva tienen que elegir los perfiles que más les gusta por el estilo del míster. Esa creo que es la clave, tener jugadores que pueden entender tu idea.
¿Qué impresión le ha causado Abou, uno de los fichajes?
Pues muy buena. Lo que me ha sorprendido muchísimo es que es zurdo y tiene muy buena salida de balón con el pie diestro, que no suele ser tan habitual. Es algo muy importante, es un chico físicamente fuerte que creo que irá sumando experiencia y mejorando día a día en esos detalles que le hagan sentirse más cómodo, como el idioma y entender el fútbol español.
Raíllo sigue en el Mallorca, aunque casi todos los veranos parece que puede irse, y está entrenando a tope.
Es lo que tiene que hacer, es capitán y tiene que dar ejemplo. Cuando ya tienes una edad es normal valorar lo que va a pasar en tu vida, somos padres y tienes que tomar decisiones no solo para ti, sino también para tu familia. Las decisiones se toman cuando se tienen que tomar y cuando venimos aquí creo que cada uno tiene que dejar sus cosas personales en el autobús en este caso y entrenar con la ilusión, con ganas, porque tenemos una temporada por delante que tiene que ser llena de ilusión. En el caso de Antonio pues así está siendo, se entrena en la mejor manera y es lo que tenemos que hacer todos los mayores, dar ejemplo en esto.
Arnau Tenas ha sido fichado para ser el jefe de la portería. ¿Qué le parece?
Es un chico muy alegre y seguramente va a aportar en el vestuario, de eso no tengo duda. Como jugador le conozco de los partidos que hemos jugado en contra el año pasado, pero en su trayectoria ha demostrado sus cualidades, sobre todo tieneuna salida de balón muy buena, que es algo que al míster le gustará mucho. Con Cuéllar y Bergstrom están ahí los tres porteros para medirse y que el míster elija el mejor y podamos formar un bloque defensivo importante.
Se está hablando mucho del futuro de Jan Virgili. ¿Cómo le ve?
Jan es un niño todavía y tiene un margen enorme de crecimiento y de mejora. Personalmente me gustaría que pudiera ir creciendo como persona y como futbolista con nosotros aquí. La Segunda División es muy buena para entender muchas cosas del fútbol, que no es solo calidad. Lo más importante es que los jugadores que se queden estén convencidos del proyecto, de que este grupo puede tener éxito y quiera formar parte de ello, eso es lo más importante.
A sus 30 años ya lleva nueve temporadas en el Mallorca. ¿Siente que los jóvenes le prestan más atención por su gran experiencia?
Soy una persona que intenta ser siempre cercana con ellos. Con David López, que ya lleva años con nosotros o Calatayud, por ejemplo, pero no solo lo hago con los defensas. Me acuerdo que cuando yo era joven apreciaba mucho cuando uno más veterano se me acercaba y me hacía sentir más cómodo. Al final son chicos que tienen toda la carrera por delante y que tienen muchas ganas, están entrenando muy bien y aportan esa frescura, felicidad y juventud. Si les puedo ayudar en algo, en algunos conceptos o consejos, simplemente con una charla sencilla, lo hago con todo el cariño.
¿Obsesionarse con el ascenso puede presionarles demasiado?
El objetivo de los clubes que bajan siempre es subir. Yo creo que lo más importante no es hablar de los objetivos, es ir haciendo cosas día a día, creando cosas para que en mayo, el 25 o el 2 de junio puedas realmente hablar de estos objetivos. Soy una persona que vive el fútbol día a día, preparándome y dando lo mejor en cada entrenamiento y en cada partido. Hablando de algo creo que nunca se ha conseguido nada.
¿Se espera una Segunda diferente a la que usted vivió en el ascenso de la 2020/2021?
Era un año de covid y eso cambió muchas cosas porque, entre comillas, era un poco más fácil jugar fuera de casa y en Son Moix hicimos buenos números. Fuimos un equipo muy compacto, muy sólido y muy intenso y eso nos permitió ascender directamente con muchos puntos. Este año va a ser diferente, es una liga donde tienes que estar siempre así mentalmente y confío que esta plantilla va a tener la calidad para poder ser superior a los rivales pero sin mentalidad, sin esa concentración en cada partido, no va a ser posible. Cualquier rival te lo va a poner muy difícil y por eso hay que tener mucha humildad y mucha concentración en cada detalle, como te he dicho al principio.
El Mallorca ya ha superado los 18.000 abonados.
Es una muestra de fidelidad de parte de nuestra gente increíble. Yo cuando vine aquí teníamos la mitad de la tribunas tapadas con las lonas y era la misma categoría que va a ser este año. Creo que es algo que nos tiene que hacer sentir a todos enchufados y que va a valer la pena cada esfuerzo. Y como le he dicho antes, las cosas bonitas se siempre consiguen juntas, pero somos conscientes de que tenemos que dar para recibir.
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