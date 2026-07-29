El Mallorca, pendiente de que la Saudi Pro League autorice al Al Nassr para oficializar la venta de Samu Costa

El Mallorca encara la recta final de una de las operaciones más importantes de su historia. La venta de Samu Costa al Al Nassr está completamente cerrada y únicamente queda pendiente la autorización de la Saudi Pro League para que el club de Riad pueda oficializar el fichaje del centrocampista portugués.

La negociación entre ambas entidades quedó sellada hace días y el futbolista también dio el visto bueno a su salida rumbo a Arabia Saudí. De esta forma, el desenlace de la operación ya no depende ni del Mallorca ni del propio jugador, sino de que el Al Nassr reciba el permiso necesario para completar el último trámite y anunciar la incorporación.

El traspaso se cerrará por 22 millones de euros, una cantidad que convertirá la salida de Samu Costa en la mayor venta de la historia del Mallorca junto a la de Kang In Lee al PSG hace tres veranos. El internacional portugués pondrá fin a una etapa de tres temporadas en Son Moix tras consolidarse como una de las piezas más importantes del centro del campo bermellón y despertar el interés de varios clubes durante este mercado estival.

El Al Nassr no fue el único equipo que se lanzó a por el luso. El RB Leipzig de Martín Demichelis también se interesó por Samu Costa, aunque finalmente fue el conjunto saudí el que logró alcanzar un acuerdo con el Mallorca y convencer al futbolista para emprender una nueva etapa en la Saudi Pro League, donde compartirá equipo con su compatriota Cristiano Ronaldo.

Cabe recordar que el Almería conserva un 20% de la plusvalía que obtenga el Mallorca por Samu Costa, por quien desembolsó tres millones de euros más el traspaso de Baba. En caso de cerrarse la operación por 22 millones de euros, la entidad bermellona ingresaría 18,2 millones. El club bermellón ya recibió el pasado verano dos ofertas importantes por el centrocampista de Aveiro, procedentes de la Premier League y de Arabia Saudí, aunque ambas fueron rechazadas al considerarlas insuficientes.

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Con el acuerdo ya sellado entre todas las partes, el único paso pendiente es que el Al Nassr reciba la autorización de la Saudi Pro League. Una vez llegue ese visto bueno, el club saudí podrá anunciar oficialmente el fichaje y el Mallorca cerrará una operación histórica tanto por su cuantía como por el beneficio económico que dejará en las arcas de la entidad.