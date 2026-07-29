El fichaje de Josep Cerdà, en pausa: el Mallorca no acepta el precio del Andorra

El Mallorca quiere incorporar a Josep Cerdà, pero no a cualquier precio. El Andorra, club presidido por Gerard Piqué, ha tasado al delantero pollencí en tres millones de euros, una cantidad que el conjunto bermellón considera excesiva y que, por el momento, no está dispuesto a asumir. En Son Moix entienden que la cifra es demasiado elevada para un futbolista que termina contrato en junio de 2027 y que, a partir del próximo mes de enero, podrá negociar libremente con cualquier club.

La dirección deportiva, encabezada por Pablo Ortells, mantiene la calma y prefiere dejar que el mercado marque los tiempos de la operación. La voluntad del jugador de regresar a Mallorca juega a favor de los bermellones, aunque el principal obstáculo sigue siendo la postura del Andorra. Según informa RTV Andorra, la oferta del Mallorca ronda el millón de euros, muy lejos de las pretensiones del conjunto tricolor.

Los diez goles y tres asistencias firmados por Cerdà la pasada temporada, la primera en el fútbol profesional, han despertado el interés de varios equipos. El Girona es otro de los clubes que ha sido relacionado con el atacante en las últimas semanas. En abril, además, fue elegido mejor jugador del mes después de marcar cinco tantos.

El pollencí, de 23 años, puede actuar tanto como extremo como en la punta del ataque, un perfil que aportaría polivalencia, profundidad y nuevas alternativas ofensivas a Luis García. Sin embargo, tras las incorporaciones de Adri Fuentes, Luvumbo y Antoniu Roca para reforzar esa zona del campo, en el Mallorca no existe urgencia por cerrar la operación y menos aún por hacerlo pagando un precio que consideran excesivo.