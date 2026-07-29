Espetos: El nuevo peinado de Abou desata las bromas en el vestuario del Mallorca

Aboubaka Soumahoro, más conocido en el vestuario del Mallorca como Abou, fue objeto de las bromas por su cambio de peinado. El central, que ya debutó con el Al Fateh el pasado sábado y que ha causado una buena impresión con el balón, ha pasado de las rastas al pelo suelto, algo que no ha pasado desapercibido en el vestuario.

El Mallorca coincide con el Betis en el Marbella Football

El Mallorca y el Betis trabajaron a la vez ayer en el Marbella Football Center. El conjunto andaluz, que hoy se mide al Olympique de Lyon en el Trofeo Ciudad de la Línea, se ejercitó a escasos metros de los bermellones, aunque fue inevitable que se saludaran jugadores y empleados de ambos clubes.

El doctor Adolfo Muñoz saluda a sus antiguos compañeros

El jefe de los servicios médicos del Betis, Adolfo Muñoz, saludó a los que hasta hace un mes eran sus propios compañeros de trabajo porque estuvo en las últimas temporadas en el Mallorca. El galeno, natural de Sevilla, ha regresado a su casa para cambiar un equipo que está en Segunda por otro que jugará la Champions.

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Pablo Ortells no se separa del teléfono

Está por ver si eso se traduce en fichajes, pero lo que está claro es que el director deportivo del Mallorca está a todas horas hablando por el móvil, incluso cuando el equipo está entrenando. El mercado está que arde.