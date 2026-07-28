Richard Clark, CEO de Air Europa, se incorpora al consejo de administración del Mallorca

El Real Mallorca no solo tiene movimientos en su plantilla deportiva este verano, también ha habido un fichaje en el seno del consejo de administración del club, al que se incorpora Richard Clark.

El Mallorca ha anunciado este martes que Glenn Richard Carlson ha dejado de ser miembro del consejo de administración, en el que se mantiene el organigrama, con Andy Kohlberg como presidente y Sam Garvin como consejero, al que se une Richard Clark. Rosemary Mafuz, secretaria no consejera, y Alfons Díaz, vicesecretario no consejero, también siguen en sus cargos.

“El Club agradece a Glenn Richard Carlson la dedicación, el compromiso y el trabajo desempeñado durante su etapa como consejero, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de la entidad”, señala el RCD Mallorca en el comunicado en el que informa del cambio de consejero.

En Air Europa desde 1987

Richard Clark es muy conocido en el sector empresarial de las islas, especialmente en el ámbito del turismo y de las aerolíneas, ya que es CEO de Air Europa desde 2025 y pertenece a la compañía mallorquina desde 1987. “Clark aporta una amplia trayectoria profesional y una estrecha vinculación con la isla, además de ser un apasionado del deporte y del RCD Mallorca”, explica el club bermellón.

“Con esta incorporación, el Consejo suma el conocimiento y la experiencia de un profesional de reconocido prestigio que, además, conoce de primera mano los valores del mallorquinismo”, concluye el Real Mallorca sobre la figura de Richard Clark.