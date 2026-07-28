Luis García mueve ficha con Jan Virgili: abrazo y cariño para el extremo del Mallorca en Marbella

Luis García tiene claro que es fundamental construir un equipo desde el primer momento. El técnico asturiano sabe que una de las claves del éxito será la de crear un grupo compacto y con armonía dentro del vestuario. En todos los entrenamientos trata de saludar uno a uno a todos sus pupilos, mostrarse cercano y conversar con ellos lo que haga falta. Es evidente que uno de los grandes temas que tiene sobre la mesa el club, y el propio entrenador, es la continuidad de Jan Virgili como bermellón.

Sin embargo, este martes se ha mostrado especialmente cariñoso con el extremo catalán, al que ha abrazado y le ha dedicado unas palabras. Virgili le ha respondido con una amplia sonrisa antes de unirse al resto de compañeros sobre el césped del Marbella Football Center.

Luis García saluda a Jan Virgili este martes en la sesión en el Marbella Football Center. / Sebastià Adrover

El extremo, de 20 años recién cumplidos, tiene la opción de marcharse si alguno de los clubes que le pretenden pagan los 12 millones de su cláusula o, en su defecto, lo hace el Barcelona por siete.

Es una de las grandes incógnitas que están por despejar del mercado de los de Son Moix, que quieren que siga a toda costa. “Le he dicho ochenta veces que se quede”, confesó de forma espontánea Arnau Tenas cuando fue preguntado por los periodistas. Y justo este es el sentir que existe en el vestuario, consciente de que un atacante de sus características puede ser diferencial en Segunda. No obstante, todavía no es seguro porque al de Vilassar de Mar le seduce la idea de continuar en Primera División.