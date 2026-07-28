Fútbol
Espetos: El golf, el mejor aliado del vestuario del Mallorca contra el aburrimiento en Marbella
Varios jugadores de la plantilla aprovecharon algunas horas libres del domingo para jugar al golf en uno de los numerosos campos que hay cerca del hotel. Pablo Torre, Darder, Abdón y Bergstrom se lo pasaron de lo lindo y combatieron el aburrimiento típico de estas concentraciones de pretemporada. Se desconoce quién ganó, pero lo que es seguro es que este deporte provoca largos debates en el vestuario sobre el nivel de unos y otros.
Aduriz, uno más en Marbella
Uno de los ayudantes de Pablo Ortells en la dirección deportiva del Mallorca, Aritz Aduriz, llegó ayer a la concentración de Marbella para estar hasta el jueves, día en el que la expedición regresa a la isla. Está claro que su presencia, después de su gran trayectoria como futbolista, llama la atención entre los fichajes.
José Peña, un periodista de IB3 Televisió polivalente
Uno de los enviados especiales de IB3 Televisió a Marbella, el periodista José Peña, no dudó en ayudar a trasladar una de las porterías a los trabajadores del Mallorca tras el entrenamiento matinal poco antes de hacer una entrevista, una situación que provocó muchas risas entre los que asistieron a la escena.
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