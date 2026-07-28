Arnau Puigmal, futbolista del Real Mallorca: «No veo egos en el vestuario del Mallorca»

Arnau Puigmal (Barcelona, 2001) sabe de lo que habla cuando le preguntan sobre la Segunda División. El polivalente carrilero catalán, todo apunta a que Luis García le usará como lateral derecho, llega al Mallorca con la carta de libertad bajo el brazo después de haberse quedado con el Almería a las puertas del ascenso a Primera en las dos últimas campañas. Formado en el Espanyol y el Manchester United, el internacional en las categorías inferiores de la selección española atiende a este diario en una de las terrazas del Marbella Football Center con un discurso claro en el que pide «no obsesionarse» con subir a la máxima categoría.

Lleva unas días sin pisar el césped por molestias. ¿Cómo está?

Me uní al equipo un poco más tarde que el resto, pero sufrí una pequeña contractura en el gemelo y decidimos tener precaución.

Casi no ha tenido vacaciones porque usted disputó la final por el ascenso a Primera con el Almería ante el Málaga el 20 de junio.

Realmente han sido unas dos semanas y ha sido el verano más corto que he tenido, pero tenía muchas ganas de venir al Mallorca y todo ha sido muy fácil. Luis García ha sido jugador y nos entiende y me dio algún día más, pero llegué dos días antes de lo que me dijo porque quería buscar piso y demás.

¿Qué se ha encontrado en el Mallorca?

Lo que he visto me ha gustado mucho. La verdad es que solo había ido a la isla para jugar partidos, pero la ciudad deportiva y el estadio son espectaculares. Quizá cuando lo tienes no lo valoras, pero yo vengo del Almería y ahí no teníamos una ciudad deportiva y es algo que te ayuda mucho a crecer, más allá de cuidar a la cantera.

Tenía muchas propuestas sobre la mesa, ¿por qué el Mallorca?

¿Y por qué no? (sonríe). Era un jugador con la carta de libertad y tenía varias opciones, alguna de Primera División y demás pero, y no lo digo para quedar bien, el Mallorca es un club que pertenece a Primera, ya llevaba cinco años seguidos ahí y el proyecto me gustó. Luis García tuvo un gran peso en mi fichaje y era una oportunidad muy grande para crecer.

Usted viene de un proyecto importante como el del Almería en el que se ha quedado a las puertas del ascenso dos años seguidos.

Es que parece un tópico, pero es la verdad, la Segunda División es muy complicada y hay que ir partido a partido. Obviamente aspiramos a subir y se está quedando un buen equipo con muchas ganas, pero tenemos que ser realistas. Está todo muy igualado, juegas contra los de abajo y se te complica, vas a campos muy difíciles, es más física que Primera División. El objetivo es subir a Primera, pero hay que ir poco a poco.

¿Qué es lo que hace tan difícil la Segunda División?

Hace unos años era una categoría algo diferente, pero en las últimas temporadas se ha equilibrado todo mucho y cada vez hay más calidad y físicamente, si no te cuidas y entrenas fuerte, te atropellan.

¿Quiénes serán sus máximos rivales por el ascenso?

Todos. Es que ya lo vimos el año pasado, que del segundo al séptimo había tres puntos. Está claro que Girona, Oviedo, Almería, Castellón, Burgos, Las Palmas y más equipos estarán ahí., será una guerra. Tengo la experiencia de estos últimos años y el objetivo es estar siempre en los puestos de arriba, si puede ser primero, mejor que segundo, pero ir poco a poco.

Usted llega con el cartel de jugador polivalente. ¿Qué prefiere ser lateral o extremo?

A lo largo de mi carrera he tenido que jugar en muchas posiciones y la posición en la que me encuentro más cómodo es en la banda de carrilero, de lateral largo de un equipo que propone mucho con el balón. También he jugado de extremo derecho e izquierdo o de lateral derecho.

¿Qué le pide Luis García?

Llevo tres años jugando de extremo en el Almería y los mecanismos cambian porque no es lo mismo jugar de lateral que de extremo. En los entrenamientos me ha ido corrigiendo el míster algunos pequeños ajustes como lateral. Estamos en la dinámica de ayudar y de crecer.

¿Cómo es Luis García?

Le conozco poco, solo desde hace dos semanas, pero es un entrenador muy cercano y el haber sido jugador es un punto positivo porque ha estado ahí igual que nosotros y nos entiende, es algo que ayudará al grupo.

Arnau Tenas dijo que ustedes se conocían desde los ocho años

Incluso yo creo que desde antes, desde que éramos benjamines siempre hemos jugado en contra y coincidimos en las selección catalana y española. Siempre hemos tenido mucha relación, conozco a sus padres y son muy buena gente y es un fichaje ‘top’ para el Mallorca, nos ayudará mucho en la portería.

¿Conocía a más jugadores del vestuario?

Sí, a Manu Morlanes también, a Jan Virgili, Adri Fuentes, Alex Sala... En el fútbol nos conocemos todos, pero es verdad que a Arnau Tenas es con el que más trato tenía.

¿Cómo es el vestuario?

Veo un grupo muy sano. Hace poco que nos hemos juntado todos y estamos en crecimiento, pero no veo egos, que eso es lo que mata la dinámica de un grupo. Todos están en la dinámica de escuchar y ayudarnos los unos a los otros y eso es lo que marca la diferencia en el fútbol de ahora, aquel esprint o esfuerzo extra que haces por el compañero.

Arnau Tenas confesó que le había pedido «ochenta veces» a Virgili que se quedara en el Mallorca. ¿Y usted?

También (sonríe). Yo no sé la situación exacta de cada uno, pero cuando un jugador tiene esta calidad y puede aportar tanto, obviamente quiero que se quede y ayude al máximo.

¿Es perjudicial decir desde el primer minuto que el único objetivo es el ascenso?

Soy muy ambicioso y quiero subir a Primera, pero también he tenido la experiencia de meterte esta presión y después verte lejos de eso. Por eso digo que es mejor ir paso a paso porque todos lo tenemos claro que queremos subir, pero no es bueno obsesionarse con el ascenso.

¿Se imagina un Mallorca muy dominador y rivales encerrados esperándoles atrás para sorprenderles?

El míster quiere proponer mucho con el balón, salir desde atrás, filtrar por dentro con el tercer jugador y obviamente tendremos la pelota, pero hay partidos que te tienes que adaptar. En Segunda los equipos te aprietan y en el fútbol adaptarte marca las diferencias. Habrá partidos en que, en lugar de un ochenta por ciento de posesión, tendremos un sesenta, e iremos a por todas con eso.

El mallorquinismo necesita volver a ilusionarse.

No tengo una bola de cristal, y lo digo por mí mismo, intentaré transmitir a la gente las ganas de subir y seguro que mis compañeros también lo harán. Entiendo que la afición esté decepcionada después de un descenso, pero como todo en la vida no hay mucho tiempo para mirar atrás y la realidad es que estamos en Segunda y lo que verá la afición es un equipo con mucha ambición y con ganas de estar arriba.

Usted tiene carisma. La afición del Almería sintió mucho su marcha al Mallorca.

Es que he estado cinco años ahí y llegué siendo un niño. Siempre digo lo mismo y lo hago desde el corazón. Yo no puedo asegurar que hago un buen centro, un buen pase o un buen partido, pero sí aseguro que siempre lo daré todo por los compañeros y por el equipo y lo que esté en mi mano, lo haré y lo daré todo por este escudo.

El Mallorca ya supera los 18.000 abonados

Es un muy buen número, y más para la Segunda División. Quiero animar a la gente a que nos empujen desde fuera y nos den ese empujón extra porque habrá momentos complicados y seguro que les necesitaremos.

Usted se fue muy joven al Manchester United después de haberse formado en el Espanyol. ¿De qué le sirvió la experiencia?

Sí, tenía quince o dieciséis años cuando me fui y estuve hasta los veinte y personalmente fue un paso para madurar mucho como persona y jugador. Fui convocado a un partido de Europa League y entrené con jugadores de talla mundial.

Debe impresionar mucho.

Es que cuando llegué el míster era Mourinho y había jugadores como Lukaku, Pogba, Rashford, Zlatan Ibrahimovic, Mata, Herrera o De Gea. Te ves un niño a su lado y es verdad que en los primeros entrenamientos iba con cierto miedo, pero al final estoy muy agradecido por la experiencia. Es verdad que tengo una espinita clavada porque no llegué a debutar con el primer equipo, pero todo fue un aprendizaje.

¿Le dijo algo Mourinho?

Noticias relacionadas

Estuve con él porque el United es un club que intenta que el primer equipo y la cantera esté muy junta, comíamos en el mismo sitio y nos relacionábamos con ellos, pero con Mourinho no tuve mucha relación, lo que sí puedo decir es que siempre fue muy agradable con los jugadores.