La insólita discusión familiar que convirtió a un malagueño en mallorquinista para siempre

“Soy del Mallorca de toda la vida”, dijo orgulloso con un marcado acento andaluz Marcos Lobillo, un administrativo nacido en Vélez-Málaga hace 28 años y que este sábado acudió al Marbella Football Center a ver a su equipo contra el Al-Fateh.

Acompañado por su hermano Antonio, lucía la histórica camiseta de la Champions y tenía otra preparada para que le firmaran los jugadores. “Ya tengo los autógrafos de Valjent, que es uno de mis favoritos de las plantilla actual, Abdón y Bergstrom”, contaba a este diario minutos antes de que se iniciara el amistoso.

Marcos Lobillo posa con su camiseta del Mallorca firmada por varios jugadores. / Sebastià Adrover

Su pasión por los de Son Moix es muy curiosa. “Fue por una discusión familiar. Yo era muy pequeño y recuerdo que ese día jugaba el Madrid contra el Mallorca, y para ir a la contra de ellos, que me habían hecho rabiar, dije que animaría al Mallorca. Y hasta hoy”, explicó con una sonrisa sabiendo que es una historia muy peculiar. “Mi ídolo siempre fue Arango, era buenísimo, me encantaba”, destacó.

Estuvo como un mallorquinista más en La Cartuja para la final de la Copa del Rey ante el Athletic Club de 2024 y ha animado al equipo en diferentes estadios, ya fuera con el equipo en Primera como en Segunda. “Tengo un amigo en Getafe que me consigue las entradas cuando juega allí y he ido alguna vez, pero también me he desplazado a Granada y a Son Moix, claro”, señala antes de ir más allá.

“Es que yo he celebrado goles del Mallorca al Málaga en La Rosaleda. Me gusta que el equipo de mi tierra esté en Primera, pero si juegan contra el Mallorca lo tengo claro”, subraya antes de desear que con Luis García vuelvan a la elite lo antes posible. “Yo siempre estaré ahí”, finaliza. Una pasión a más de 800 kilómetros de distancia que es para siempre, todo un patrimonio inmaterial del club.