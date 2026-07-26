La confesión de Arnau Tenas sobre Jan Virgili: "Le he dicho ochenta veces que se quede en el Mallorca"

Lleva poco más de 24 horas en el vestuario del Mallorca, pero ya habla como si fuera uno de los capitanes. Arnau Tenas respondió con espontaneidad a una de las grandes preguntas que se está formulando la afición sobre el futuro de Jan Virgili. “Le he dicho ochenta veces que se quede, pero hay cosas que no dependen de mí. De lo que sí depende es intentar que se quede porque, más allá de ser muy amigo mío, es un gran jugador”, comentó sobre el césped del Marbella Football Center.

El portero, que ha llegado cedido procedente del Villarreal con opción de compra obligatoria en caso de ascenso, pronuncia un discurso ambicioso. “Junto a mis compañeros he venido a llevar al Mallorca a Primera, que es donde tiene que estar. Es una plantilla muy buena, por suerte el club ha podido hacer muy buenos fichajes e intentaremos ir paso a paso hasta el final”, señaló. El meta, de 25 años, no considera un paso atrás en su carrera, en la que ha ganado el oro olímpico con España y una Champions con el PSG, vestir de bermellón. “Me da igual que lo que diga la gente de si me voy a jugar a Segunda, me explicaron el proyecto y estuve convencido de venir. He tomado una muy buena decisión, me da igual lo que la gente piense porque lo tengo claro, he venido a ayudar”, apuntó.

El guardameta se felicitó por el recibimiento de sus nuevos compañeros. “No lo dudaba, pero me sorprende estar así de adaptado. Es cierto que ya tenía muchas amistades de antes y da la sensación de que llevo un año aquí. Eso es bueno, este equipo tiene que estar donde tiene que estar y lo primero es ser un buen grupo, ser un equipo desde el principio hasta el final”, resaltó convencido. Y es que ya tenía relación con muchos de ellos antes de aterrizar en Son Moix. "A Jan Virgili, Mateu, Pablo Torre, Antoniu Roca y Alex Sala les conocía del Barça, a Morlanes porque es el cuñado de uno de mis mejores amigos y a Arnau Puigmal porque desde los 8 años jugamos en contra o hemos coincidido con la selección catalana y española toda la vida", detalló.

Incluso también agradeció el del resto de cancerberos del primer equipo, Cuéllar, Bergstrom y Nil. “Me siento muy cómodo con ellos. Los porteros pasamos mucho tiempo juntos, con Luisvi -preparador de porteros- hicimos un entrenamiento introductorio que me dejó sensaciones muy buenas, lo que me diga irá a misa, igual que el míster. Ya he hablado con ellos, es importante tener un buen grupo para entrenar mejor cada día”, dijo antes de explicar cómo es su personalidad. “Soy una persona normal, alegre, que hace equipo, de día a día, de ayudar a los compañeros. Es verdad que he pasado por momentos que quizá otros compañeros no han pasado y, desde ese punto de vista, les intentaré ayudar y, si tengo que ir a la guerra con ellos, allí me tendrán".