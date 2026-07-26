Arnau Tenas destila carisma nada más llegar a Marbella

En el Mallorca están muy felices por haber cerrado el fichaje de Arnau Tenas porque, más allá de su indiscutible calidad como futbolista, tiene una personalidad y carisma que le irá muy bien a este vestuario. El catalán ya conocía a media plantilla, pero se nota que tiene ganas de comerse el mundo vestido de bermellón y su proceso de adaptación será muy rápido.

Kohlberg, Díaz y Ortells, inseparables

El jefe está en el ‘stage’ y se nota. Andy Kohlberg, máximo accionista del club, aprovecha estos días en Marbella, a la que ha acudido junto a su esposa, para pasar mucho tiempo con el CEO, Alfonso Díaz, y el director deportivo, Pablo Ortells. Sin ir más lejos, ayer abandonaron el Hotel Bakour para ir a comer a un restaurante cercano y, desde ahí, desplazarse al Marbella Football Center para el partido.

«¿Qué hace aquí el Mallorca?»

Es una de las preguntas que más formulan los clientes del Hotel Bakour, que están muy sorprendidos de que el Mallorca haya elegido la Costa del Sol, por las altas temperaturas, y este establecimiento vacacional para su concentración de pretemporada.

Muchas visitas de familia y amigos que amenizan el ‘stage’

Las concentraciones de pretemporada suelen pasar muy despacio para los futbolistas, pero el hecho de hacerla en Marbella y no en Austria o Inglaterra facilita que muchos jugadores reciban visitas de familiares y amigos.

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