Antoniu Roca revela la clave de Luis García: “Te obliga a ser atrevido”

Antoniu Roca ha hecho las maletas por primera vez en su carrera para marcharse de casa. El extremo cedido por el Espanyol es una apuesta del nuevo entrenador del Mallorca, que tiene muy claro lo que quiere de él. “Luis García te obliga a ser atrevido y a entender el juego”, comentó sobre el césped del Marbella Football Center.

El catalán está muy agradecido por la confianza del preparador asturiano, con el que ya coincidió en su etapa en el banquillo ‘perico’. “Ha sido uno de los principales culpables de que esté aquí y me puede adaptar a lo que él quiere. Es una persona cercana y tiene las ideas claras”, dijo. Roca no titubea a la hora de explicar que su reto es el ascenso a Primera, aunque sin verbalizarlo. “Mi objetivo colectivo no hace falta hablarlo porque ya sabemos cuál es y el individual es crecer y reivindicarme”, destacó.

El atacante ya jugó el sábado en la primera mitad ante el Al Fateh. “Tener los primeros minutos fue una alegría, saber cómo plantea el juego el míster te da tranquilidad. Me han acogido muy bien los compañeros y estoy muy feliz. Es gente muy abierta y eso te lo hace mucho más fácil”, finalizó.

Alex Sala

Por su parte, Alex Sala también se mostró encantado en sus primeros días como mallorquinista. El centrocampista cedido por el Lecce italiano sabe que tiene la oportunidad de su vida. “Sabía que era un proyecto ambicioso y por eso estoy aquí, lo afronto con la mayor ilusión”, manifestó antes de elogiar a Luis García: “Es un perfil de entrenador que se adapta muy bien a mi estilo, y eso me hizo convencer de estar aquí, es que cuando hablas con él te convence”.

Sala, que tendrá la competencia de Darder, Torre, Morlanes y Antonio Sánchez, se considera polivalente en el centro del campo. “Todos ellos son grandes jugadores. Mi posición es la de interior, pero me puedo adaptar bien a cualquier posición tal y como juega este equipo”, señaló.

El ex del Córdoba cree que su paso por el fútbol italiano le ha hecho madurar. “Tenía ganas de volver a España, fue una experiencia que me ha servido mucho dentro y fuera del campo, pero ahora ya estoy con ganas de empezar a jugar”, reflexionó. Después de haber descansado ante el Al Fateh, quizá su oportunidad llega este jueves ante el filial del Al Ittihad.