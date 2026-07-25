Dos maravillosos zarpazos de Luvumbo dan el triunfo al Mallorca en su estreno

Sería una temeridad sacar conclusiones de la victoria del Mallorca ante el Al Fateh de Arabia Saudí, pero lo cierto es que tanto Luvumbo como Abdón se reivindicaron con su puntería (3-0). Los dos zarpazos del angoleño fueron lo mejor de un encuentro típico de pretemporada y que se disputó bajo un fuerte calor en el Marbella Football Center. De los fichajes se estrenaron Adri Fuentes, primero, y Soumahoro y Antoniu Roca, después, aunque tampoco pudieron lucirse demasiado.

El técnico Luis García tiene que dotar de cara y ojos a este equipo lo más pronto posible. Quizá por eso apostó por un once titular que no distará mucho del que empezará la Liga, pero es evidente que los futbolistas todavían deben recorrer muchos kilómetros para llegar a su versión más competitiva. El rival, undécimo clasificado en la Liga de Arabia Saudí, era sustancialmente inferior, un detalle que quedó claro desde el principio.

Y eso también invita a la reflexión de la idoneidad de organizar amistosos frente a adversarios tan flojos si el listón de la exigencia se elevará de forma exagerada en breve. El Valladolid espera en veinte días y no hay tiempo que perder. Luis García se desgañitó pidiendo ritmo siempre que pudo, pero eso era muy complicado con unas piernas tan pesadas propias de un ‘stage’.

El Mallorca tuvo descaradamente la posesión del balón, algo que no le costó porque el adversario era inferior técnicamente. Pero Luvumbo se mostró desde el principio por la derecha, justo lo contrario que Doménech, que pasó desapercibido en la banda izquierda. Morlanes, Darder y Torre combinaban en el centro del campo, pero solo algunas veces encontraron espacios para asistir a Adri Fuentes. El ariete madrileño, que costó tres millones al Córdoba, dejó algún detalle de sus características, buscando la espalda a los centrales, pero sin suerte.

Eso sí, el Al Fateh dispuso de dos ocasiones claras de gol fruto de alguna descoordinación defensiva. En la primera cabeceó fuera y en la segunda, solo ante Cuéllar, tiró la pelota fuera. Hasta que en el minuto 38 Luvumbo aportó magia a un choque que estaba siendo aburrido. El angoleño se internó entre tres jugadores con velocidad y talento y su zurdazo fue imparable para el meta Alanzi. Un maravilloso gol que le debe dar mucha confianza. Y lo bueno es que volvió a ser protagonista poco después contra buena acción, en la que sorteó a dos rivales para instalar el 2-0 en el marcador.

Luis García no quiso cambiar a todo el equipo para la segunda parte. Bergstrom, Soumahoro, Mateu, Orejuela, Antonio Sánchez, Virgili, Antoniu Roca y Abdón entraron para unirse a Valjent, Morlanes y Darder. El resultado es que el partido tuvo algo más de intensidad, ayudado también porque ya no hacía tanto calor como al principio. Virgili anotó un buen gol tras una buena combinación con Antonio Sánchez, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego. Pero el tercero no tardó en llegar. El propio Virgili desbordó con facilidad y su centro raso fue rematado por Abdón a placer. Buena noticia para el artanenc, que quizá este curso tendrá más presencia en el equipo que en el pasado.

García introdujo después a Jandro, Aimar y David López, pero nada cambió porque el Mallorca siguió siendo el absoluto dominador de un choque sin mucha historia, como casi todos los que se disputan la pretemporada. Virgili, el propio Abdón y hasta el chaval Aimar, brillante ‘pichichi’ del filial el curso pasado, lo intentaron, pero faltó puntería. Ya daba igual. Eso ahora no es lo más importante.

Ficha técnica:

Mallorca: Cuéllar, Calatayud, Valjent, Raíllo, Lato, Morlanes, Darder, Pablo Torre, Luvumbo, Doménech y Adri Fuentes. También jugaron Bergstrom, Soumahoro, Mateu, Orejuela, Antonio Sánchez, Virgili, Antoniu Roca, Abdón, Jandro García, Aimar Peña y David López.

Al Fateh: Alanzi, Battia, Boateng, Al Suwilem, Qassem, Youssouf, Kelder, Alzubidi, Al Abdulwahed, Batna y Machado. También jugaron Al Fawaz, Al Jari, Al Hamed, Muntathir, Al Sahaihi, Bu Muaykil.

Goles: 1-0: Luvumbo (min.38); 2-0: Luvumbo (min.43); 3-0: Abdón (min.68);

Árbitro: Palomares Gutiérrez (Colegio Andaluz).