Manu Morlanes: "El que está es porque quiere estar, eso es fundamental"

Manu Morlanes manda un mensaje claro como uno de los capitanes del equipo: quién se queda en el Mallorca es porque “quiere estar”. El centrocampista ha atendido a los medios tras la victoria por 3-0 ante el Al Fateh en Marbella, en el primer amistoso de la pretemporada -el segundo si se tiene en cuenta el disputado ante el filial-. “Son días de coger conceptos e ir sintiéndonos cómodos poco a poco, el nuevo entrenador nos está inculcando su idea. Es bueno empezar ganando porque es la manera de conseguir los objetivos”, ha declarado.

Preguntado por el once inicial, el maño ha valorado la buena plantilla que está logrando armar Pablo Ortells, con la continuidad de varios jugadores clave como Pablo Torre o Martin Valjent: “Se ha quedado un buen bloque, la dirección deportiva ha conseguido formar un buen equipo, los refuerzos son gente joven que viene a aportar mucho. En 42 partidos seguramente veamos onces de todo tipo. Habrá épocas que alguno jugará más y que otro jugará menos. Lo importante es que el equipo no cambie de idea y que seamos reconocibles”.

En comparativa a la pretemporada del pasado curso, donde había futbolistas apartados como Pablo Maffeo o Cyle Larin en busca de una salida, Morlanes ha resaltado el “compromiso” de quienes quieren quedarse: “Es importante mandar el mensaje de que los que estemos aquí es porque queremos estar. Somos conscientes de la dificultad de esta temporada y de que va a ser un año largo en el que vamos a necesitar de todos. El paso más importante para lograr el objetivo es que haya un grupo sano y, a partir de ahí, cuando vengan los momentos complicados, será más fácil salir de todos ellos”.

Respecto al fichaje de Arnau Tenas, que se ha incorporado este mediodía a la expedición bermellona en Marbella, ha afirmado: “La gente que viene es para sumar y te llena de ese aire fresco del que uno siempre se contagia. Necesitamos gente así. A falta de que venga algún refuerzo más, el equipo está y el que está aquí es porque quiere. Eso es fundamental”.

Por último, el medio ha quitado importancia al hecho de que el Mallorca solo dispute cuatro amistosos de pretemporada: “Hay entrenos en los que también hacemos partidos. Somos conscientes de que los amistosos es la manera de competir, pero también va a depender mucho del trabajo diario, de que el equipo sepa lo que tiene que hacer. Hay uno que es contra el PSG, ese igual vale por dos”.