El Mallorca se lleva 500.000 euros del fichaje de Kang In Lee por el Atlético

El Mallorca sigue sacando más dinero en un mercado que ya apunta a ser récord para la entidad. A los 30 millones de ingresos, aproximadamente, que ha recibido el club tras las ventas de Muriqi, Larin, Maffeo y Leo Román, además del pago de la cláusula de rescisión de 2,5 millones de Demichelis por parte del Leipzig, se suma ahora otro medio kilo tras la venta de Kang In Lee al Atlético de Madrid desde el PSG. Un montante al que también hay que añadir el más de medio millón que se ha recibido por tener a Samu Costa y Mojica en el Mundial.

El club colchonero ha fichado al surcoreano procedente del equipo parisino por 35 millones de euros, que se pueden acabar convietiendo en 40 si se cumplen varios objetivos de bonus. El Mallorca incorporó a Kang en el curso 2021/22 desde el Valencia. El jugador llegó con la carta de libertad bajo el brazo y, tras dos cursos en la isla en los que dejó un grato recuerdo -especialmente en el segundo-, se marchó al PSG por 22 millones de euros en el verano de 2023.

El conjunto bermellón no se guardó ninguna plusvalía en la venta, pero sí que percibirá medio millón de euros por derechos formativos -entre los 12 y los 23 años, los clubes se los reparten proporcionalmente-. La mayor parte se la llevará el Valencia, pero también se llevará un pellizco el Mallorca, que fichó al surcoreano cuando tenía 20 años.

De esta manera, se confirma que Kang In Lee no estará en el Trofeu Ciutat de Palma que se jugará el próximo 5 de agosto entre el conjunto de Luis García y el PSG. La disputa de este amistoso fue una de las condiciones que se impusieron en la venta del futbolista hace tres años, pero ahora el partido se llevará a cabo con el futbolista ya en otro equipo.