Arnau Tenas: "Luis García me ayudó mucho a tomar la decisión de firmar por el Mallorca"

El Mallorca ya tiene a su portero titular para la temporada 2026/27: Arnau Tenas. El guardameta ha asegurado estar "muy contento" a su llegada al stage de Marbella este mediodía, en el Hotel Bakour Oh Nice Costa del Sol, donde el equipo se encuentra concentrado durante estos días de pretemporada.

"Estoy con muchas ganas de ver a mis compañeros, de entrenar ya y conseguir cosas bonitas", ha declarado el futbolista de Vic, que inicia una nueva etapa defendiendola portería del conjunto bermellón.

Tenas tenía varias propuestas sobre la mesa para salir del Villarreal, tanto de clubes nacionales como extranjeros, pero finalmente le sedujo el proyecto deportivo que le presentaron en Son Moix. Al ser preguntado por el motivo por el que ha escogido el conjunto balear, ha bromeado: "¿Y por qué no?", antes de añadir: "Por sensaciones, por sentimiento, por feeling, por ganas, sobre todo.Y el entrenador también ha sido una pieza primordial".

El portero ha explicado que Luis García fue una figura decisiva para aceptar la propuesta del Mallorca por encima de otras ofertas. "Me ayudó mucho a tomar la decisión, una llamada de cinco minutos me sirvió para decidir", ha confesado.

En cuanto al objetivo de la temporada, no deja lugar a dudas y señala que la meta del equipo es el ascenso. "Solo ese, no hay ninguno más. Sobre todo disfrutar, que la afición disfrute, que se lo pase bien y que lo pasemos bien todos juntos", ha manifestado.

El nuevo guardameta bermellón también llega a un vestuario en el que ya conoce a varios futbolistas, una circunstancia que facilitará su integración. "Se me ha juntado aquí casi un equipo de fútbol 11 que tengo con amigos: Alex Sala, Pablo Torre, Arnau Puigmal, Mateu Morey...", ha explicado

A falta de que el club lo haga oficial, el cancerbero jugará como bermellón en calidad de cedido procedente del Villarreal, aunque en el caso de ascenso a Primera la opción de compra será obligatoria. El futbolista, que ha viajado desde Valencia hasta Málaga en la mañana de este sábado, ya verá junto al resto de sus compañeros el primer amistoso del 'stage' en tierras andaluzas, fijado para las 19 horas ante el Al-Fathe de Arabia Saudí.

Tenas, de 25 años, ha aceptado la propuesta del Mallorca después de la insistencia del propio Ortells, que considera clave apuntalar la portería con un meta que debe ser diferencial en la categoría. El ex del Barcelona pasará a ser uno de los jugadores mejores pagados de la plantilla, y eso que los castellonenses pagan una buena parte de su ficha.

Tras la salida de Leo Román, vía cláusula de rescisión, hacia el Deportivo, el club rastreó el mercado en búsqueda de un cancerbero de nivel y Tenas, oro olímpico en París 2024, encajaba en el perfil.