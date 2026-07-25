Arnau Tenas llega a Marbella para ser uno de los líderes del Mallorca

Arnau Tenas ya es un jugador del Mallorca más en Marbella. El portero catalán, que ha sido recibido por el director deportivo Pablo Ortells, ha llegado este mediodía al Hotel Bakour Oh Nice Costa del Sol para ponerse bajo las órdenes de Luis García.

A falta de que el club lo haga oficial, el cancerbero jugará como bermellón en calidad de cedido procedente del Villarreal, aunque en el caso de ascenso a Primera la opción de compra será obligatoria. El futbolista, que ha viajado desde Valencia hasta Málaga en la mañana de este sábado, ya verá junto al resto de sus compañeros el primer amistoso del 'stage' en tierras andaluzas, fijado para las 19 horas ante el Al-Fathe de Arabia Saudí.

Tenas, de 25 años, ha aceptado la propuesta del Mallorca después de la insistencia del propio Ortells, que considera clave apuntalar la portería con un meta que debe ser diferencial en la categoría. El ex del Barcelona pasará a ser uno de los jugadores mejores pagados de la plantilla, y eso que los castellonenses pagan una buena parte de su ficha.

Arnau Tenas, a su llegada al hotel de concentración del Mallorca en Marbella / S. Adrover

Tras la salida de Leo Román, vía cláusula de rescisión, hacia el Deportivo, el Mallorca rastreó el mercado en búsqueda de un cancerbero de nivel y Tenas, oro olímpico en París 2024, encajaba en el perfil.

El de Vic, que aterrizó el pasado verano en el Villarreal procedente del PSG -con el que ganó la Champions League en 2025-, tenía más propuestas sobre la mesa, tanto de clubes nacionales como extranjeros, pero le ha seducido el proyecto que le han presentado en Son Moix. Sabe que en caso de ascenso, objetivo único de la entidad, sería el titular también en Primera.

Formado en el Barça

Formado en el Barça, Tenas ha sido el principal referente de su generación en la portería. Por detrás de él siempre han estado en las categorías base de la selección jugadores como Joan García (ahora en el Barça), el mallorquín Pere Joan García (ahora en Bosnia) o el ibicenco Leo Román, que esta pasada temporada fue el titular en el Mallorca.

En 2023 acabó contrato con el Barça y firmó por el PSG. Tras ganar la Champions, en 2025 fichó por el Villarreal, que pagó 2’5 millones al club francés. Esta pasada Liga ha acabado jugando 15 partidos, aunque su nivel no fue todo lo regular que esperaba Marcelino García Toral y el brasileño Luiz Júnior acabó arrebatándole la titularidad.

Con la competencia de Cuéllar, Bergstrom y Nil, Tenas aterriza en el Mallorca para ser uno de sus líderes. Galones tiene de sobra.