El Mallorca viaja a Marbella con los seis fichajes y sin Kalumba

El Mallorca viaja a Marbella, en donde realizará una concentración de una semana en la que disputará dos amistosos, con los seis fichajes realizados hasta la fecha, varios canteranos y la ausencia del francés Kalumba. Luis García tendrá a su disposición a 26 jugadores, aunque a lo largo de estos días podría haber alguna incorporación.

El Hotel Bakour, de cuatro estrellas, será el centro de operaciones del equipo, que trabajará a diario bajo las órdenes de Luis García en el Marbella Football Center, a quince minutos de la que será su sede.

En la localidad malagueña, el Mallorca disputará dos partidos. El primero amistoso, tras el 4-1 al filial bermellón, será este sábado, a las 19:00 horas, frente al Al-Fateh Sports Club de Arabia Saudí. Después, el 30 de julio, se enfrentará a las 10:00 horas al filial del Al-Ittihad Jeddah Club. Como curiosidad, y por si algún aficionado del Mallorca decide ir a Marbella, la entrada para presenciar estos encuentros cuesta12 euros y se puede comprar online.

Todos los fichajes y varios canteranos

En la expedición, además de técnicos, ayudantes y empleados del Mallorca, están 26 jugadores. Además de los futbolistas que siguen del curso pasado y de los seis fichajes -Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Zito Luvumbo, Álex Sala, Abou Soumahoro y Antoniu Roca (que ha sido anunciado este mismo viernes)– también viajan cinco futbolistas del filial: Orejuela, Olaizola, Nil Torreguitart, Jandro y Calatayud (Marc Domènech, al igual que David López, es considerado jugador de la primera plantilla).

En la lista hay cuatro asuencias: el extremo Kalumba, el mediapunta Daniel Luna y los mundialistas Mojica y Samu Costa (ambos de vacaciones y con muchas probabilidades de salir del club en los próximos días).

El francés Justin Kalumba no ha viajado a Marbella debido a una lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda, mientras que el colombiano Daniel Luna no entra en los planes del club y se le está buscando una salida.