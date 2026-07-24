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Fútbol | Segunda División

El Mallorca viaja a Marbella con los seis fichajes y sin Kalumba

El extremo francés es baja por una lesión en los isquitibiales

En la lista de 26 expedicionarios tampoco están Mojica, Samu Costa y Daniel Luna

Los futbolistas del Mallorca, en un entreno en Son Bibiloni esta semana

Los futbolistas del Mallorca, en un entreno en Son Bibiloni esta semana / RCDM

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Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

El Mallorca viaja a Marbella, en donde realizará una concentración de una semana en la que disputará dos amistosos, con los seis fichajes realizados hasta la fecha, varios canteranos y la ausencia del francés Kalumba. Luis García tendrá a su disposición a 26 jugadores, aunque a lo largo de estos días podría haber alguna incorporación.

El Hotel Bakour, de cuatro estrellas, será el centro de operaciones del equipo, que trabajará a diario bajo las órdenes de Luis García en el Marbella Football Center, a quince minutos de la que será su sede.

En la localidad malagueña, el Mallorca disputará dos partidos. El primero amistoso, tras el 4-1 al filial bermellón, será este sábado, a las 19:00 horas, frente al Al-Fateh Sports Club de Arabia Saudí. Después, el 30 de julio, se enfrentará a las 10:00 horas al filial del Al-Ittihad Jeddah Club. Como curiosidad, y por si algún aficionado del Mallorca decide ir a Marbella, la entrada para presenciar estos encuentros cuesta12 euros y se puede comprar online.

Todos los fichajes y varios canteranos

En la expedición, además de técnicos, ayudantes y empleados del Mallorca, están 26 jugadores. Además de los futbolistas que siguen del curso pasado y de los seis fichajes -Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Zito Luvumbo, Álex Sala, Abou Soumahoro y Antoniu Roca (que ha sido anunciado este mismo viernes)– también viajan cinco futbolistas del filial: Orejuela, Olaizola, Nil Torreguitart, Jandro y Calatayud (Marc Domènech, al igual que David López, es considerado jugador de la primera plantilla).

En la lista hay cuatro asuencias: el extremo Kalumba, el mediapunta Daniel Luna y los mundialistas Mojica y Samu Costa (ambos de vacaciones y con muchas probabilidades de salir del club en los próximos días).

Noticias relacionadas y más

El francés Justin Kalumba no ha viajado a Marbella debido a una lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda, mientras que el colombiano Daniel Luna no entra en los planes del club y se le está buscando una salida.

La convocatoria

  • Lucas Bergström
  • Mateu Jaume
  • Toni Lato
  • Jan Virgili
  • Manu Morlanes
  • Abdón Prats
  • Sergi Darder
  • Zito Luvumbo
  • Aboubaka Soumahoro
  • Arnau Puigmal
  • Adrián Fuentes
  • Pablo Torre
  • Antonio Raíllo
  • Alex Sala
  • Antonio Sánchez
  • Martin Valjent
  • Iván Cuéllar
  • David López
  • Antoniu Roca
  • Luis Orejuela
  • Marc Domènech
  • Javier Olaizola
  • Aimar Peña
  • Nil Torreguitart
  • Sandro García
  • Miguel Calatayud

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  • RCD Mallorca
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