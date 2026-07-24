Fútbol | Segunda División
El Mallorca viaja a Marbella con los seis fichajes y sin Kalumba
El extremo francés es baja por una lesión en los isquitibiales
En la lista de 26 expedicionarios tampoco están Mojica, Samu Costa y Daniel Luna
El Mallorca viaja a Marbella, en donde realizará una concentración de una semana en la que disputará dos amistosos, con los seis fichajes realizados hasta la fecha, varios canteranos y la ausencia del francés Kalumba. Luis García tendrá a su disposición a 26 jugadores, aunque a lo largo de estos días podría haber alguna incorporación.
El Hotel Bakour, de cuatro estrellas, será el centro de operaciones del equipo, que trabajará a diario bajo las órdenes de Luis García en el Marbella Football Center, a quince minutos de la que será su sede.
En la localidad malagueña, el Mallorca disputará dos partidos. El primero amistoso, tras el 4-1 al filial bermellón, será este sábado, a las 19:00 horas, frente al Al-Fateh Sports Club de Arabia Saudí. Después, el 30 de julio, se enfrentará a las 10:00 horas al filial del Al-Ittihad Jeddah Club. Como curiosidad, y por si algún aficionado del Mallorca decide ir a Marbella, la entrada para presenciar estos encuentros cuesta12 euros y se puede comprar online.
Todos los fichajes y varios canteranos
En la expedición, además de técnicos, ayudantes y empleados del Mallorca, están 26 jugadores. Además de los futbolistas que siguen del curso pasado y de los seis fichajes -Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Zito Luvumbo, Álex Sala, Abou Soumahoro y Antoniu Roca (que ha sido anunciado este mismo viernes)– también viajan cinco futbolistas del filial: Orejuela, Olaizola, Nil Torreguitart, Jandro y Calatayud (Marc Domènech, al igual que David López, es considerado jugador de la primera plantilla).
En la lista hay cuatro asuencias: el extremo Kalumba, el mediapunta Daniel Luna y los mundialistas Mojica y Samu Costa (ambos de vacaciones y con muchas probabilidades de salir del club en los próximos días).
El francés Justin Kalumba no ha viajado a Marbella debido a una lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda, mientras que el colombiano Daniel Luna no entra en los planes del club y se le está buscando una salida.
La convocatoria
- Lucas Bergström
- Mateu Jaume
- Toni Lato
- Jan Virgili
- Manu Morlanes
- Abdón Prats
- Sergi Darder
- Zito Luvumbo
- Aboubaka Soumahoro
- Arnau Puigmal
- Adrián Fuentes
- Pablo Torre
- Antonio Raíllo
- Alex Sala
- Antonio Sánchez
- Martin Valjent
- Iván Cuéllar
- David López
- Antoniu Roca
- Luis Orejuela
- Marc Domènech
- Javier Olaizola
- Aimar Peña
- Nil Torreguitart
- Sandro García
- Miguel Calatayud
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