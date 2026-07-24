El Mallorca ultima la llegada del portero Arnau Tenas

El Mallorca ya espera a Arnau Tenas en Marbella. El portero catalán será el siguiente jugador en comprometerse con el Mallorca 2026-27 y ponerse a las órdenes del técnico Luis García. Será el séptimo refuerzo del conjunto mallorquín, que este viernes oficializó la llegada de Antoniu, para acometer el reto del ascenso a Primera División.

Arnau Tenas, de 25 años, es la gran apuesta del Mallorca para su portería.Tras la salida de Leo Román, vía cláusula de rescisión, hacia el Deportivo, la dirección deportiva que encabeza Pablo Ortells debió acometer la búsqueda de un nuevo cancerbero. El elegido fue el catalán, oro olímpico en París 2024, y que esta temporada pasada jugó en el Villarreal.

Arnau Tenas, que aterrizó el pasado verano en el Villarreal procedente del PSG -con el que ganó la Champions League en 2025-, llegará en calidad de cedido al Mallorca, que ultima con el ‘submarino amarillo’ las condiciones de su préstamo. El portero debía viajar este viernes a la concentración de los castellonenses en Como (Italia), pero finalmente no acompañó al resto del equipo.

Salvo sorpresa, el portero se unirá este fin de semana al Malorca, que ya está concentrado en Marbella, en donde jugará dos partidos amistosos. El primero, este mismo sábado.

Formado en el Barça

Formado en el Barça, Tenas ha sido el principal referente de su generación en la portería. Por detrás de él siempre han estado en las categorías base de la selección jugadores como Joan García (ahora en el Barça), el mallorquín Pere Joan García (ahora en Bosnia) o el ibicenco Leo Román, que esta pasada temporada fue el titular en el Mallorca.

En 2023 acabó contrato con el Barça y firmó por el PSG. Tras ganar la Champions, en 2025 fichó por el Villarreal, que pagó 2’5 millones al club francés. Esta pasada Liga ha acabado jugando 15 partidos, aunque su nivel no fue todo lo regular que esperaba Marcelino García Toral y el brasileño Luiz Júnior acabó arrebtaándole la titularidad.

Arnau Tenas tenía ofertas de varios equipos de Primera División, pero la insistencia de Ortells y del técnico Luis García han conseguido que el catalán se decante por el Mallorca.