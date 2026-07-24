El Mallorca se desplaza este viernes a la calurosa Marbella para su concentración de pretemporada

El Real Mallorca viaja este viernes a Marbella (Málaga) para iniciar la concentración de pretemporada, una fase clave para llegar en las mejores condiciones al inicio de la competición oficial, marcada el sábado 15 de agosto frente al Valladolid en Son Moix.

El Hotel Bakour, de cuatro estrellas, será el centro de operaciones de un equipo que trabajará a diario bajo las órdenes de Luis García en el Marbella Football Center, a quince minutos del establecimiento. Llama la atención que el club haya decidido este caluroso destino, con temperaturas muy parecidas a las de la isla -más de treinta grados-, y no haya apostado por desplazarse a Austria, Inglaterra o Países Bajos, como en la mayoría de ocasiones en las dos últimas décadas.

El primer amistoso, tras el 4-1 al filial bermellón, se jugará este sábado, a las 19:00 horas, frente al Al-Fateh Sports Club de Arabia Saudí. La siguiente prueba llegará poco después, el 30 de julio, cuando el Mallorca se mida, a las 10:00 horas, al filial del Al-Ittihad Jeddah Club, en lo que será la fase más exigente de la concentración. Para lo que quieran desplazarse a la Costa del Sol para presenciar ambos encuentros, la entrada general tendrá un coste de doce euros y se puede adquirir de manera online.

De regreso a la isla, los de Luis García recibirán al vigente campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, en el 48º Trofeu Ciutat de Palma – 150 Aniversari Estrella Damm, que se disputará el 5 de agosto, a las 20:00 horas, en el Estadi Mallorca Son Moix. El encuentro será el plato fuerte del verano y una oportunidad para que la afición vea en acción al equipo ante un rival de máximo nivel.

Por último, el equipo cerrará la pretemporada el 8 de agosto, también en su estadio, ante el SV Elversberg de la Bundesliga alemana. El horario de este encuentro está todavía por confirmar y supondrá la última prueba antes del inicio liguero ante los pucelanos.