Kohlberg arropa a Luis García y a la plantilla del Mallorca en Marbella

Andy Kohlberg ha encabezado la expedición del Mallorca que ya está concentrada en Marbella. El máximo accionista, que ha viajado acompañado por su esposa, ha querido estar al lado del técnico Luis García y la plantilla de 26 jugadores en las primeras horas del 'stage' en tierras andaluzas.

Los bermellones han llegado al Hotel Bakour Oh Nice Costa del Sol sobre las 17.30 horas con un intenso calor ya que el termómetro no bajaba de los 34 grados. El CEO de Negocios, Alfonso Díaz, también ha acompañado al equipo, que estará seis días preparando la temporada, que se inicia ante el Valladolid el 15 de agosto en Son Moix.

El presidente tiene previsto asistir al encuentro amistoso que disputará este sábado ante el Al-Fateh Sports Club de Arabia Saudí, a partir de las 19 horas, en el Marbella Football Center. En este recinto, a quince minutos del hotel en autocar, realizará los entrenamientos el equipo hasta el jueves, día en el que regresará a la isla tras haber disputado otro amistoso, en este caso ante el filial del Al-Ittihad Jeddah Club.

A la espera de Arnau Tenas

A la espera de la llegada del portero Arnau Tenas, que todavía no se ha oficializado, en la expedición, además de técnicos, ayudantes y empleados del Mallorca, están 26 jugadores. Además de los futbolistas que siguen del curso pasado y de los seis fichajes -Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Zito Luvumbo, Álex Sala, Abou Soumahoro y Antoniu Roca (que ha sido anunciado este mismo viernes)– también viajan cinco futbolistas del filial: Orejuela, Olaizola, Nil Torreguitart, Jandro y Calatayud (Marc Domènech, al igual que David López, es considerado jugador de la primera plantilla).

En la lista hay cuatro ausencias: el extremo Kalumba, el mediapunta Daniel Luna y los mundialistas Mojica y Samu Costa (ambos de vacaciones y con muchas probabilidades de salir del club en los próximos días). Tampoco el canterano Jan Salas, recuperándose aún de su grave lesión. El francés Justin Kalumba no ha viajado a Marbella debido a un problema en los isquiotibiales de su pierna izquierda, mientras que el colombiano Daniel Luna (recuperándose de una lesión) no entra en los planes del club y se le está buscando una salida.