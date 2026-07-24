Un hotel abarrotado de turistas para el Mallorca en Marbella

El Hotel Bakour Oh Nice Costa del Sol es el lugar de concentración del Mallorca hasta el próximo jueves. Este complejo vacacional, ubicado en el municipio de Estepona y que está en la llamada Nueva Milla de Oro de la Costa del Sol junto a Marbella y Benahavís y a unos 80 kilómetros de Málaga, tiene todo lo necesario para que los de Luis García no tengan excusas a la hora de preparar el curso.

Es un establecimiento enfocado a las vacaciones de sus clientes, con 300 habitaciones y una gran piscina exterior rodeada de naturaleza y campos de golf que garantizará la tranquilidad a los bermellones. La playa más cercana es la del Saladillo, pero está demasiado alejada como para ir a pie. El recinto está dotado de una piscina cubierta y de un amplio gimnasio, aunque el grueso de la preparación se realizará a 12 kilómetros, en el Marbella Football Center.

Eso sí, los jugadores, que llegaron al hotel sobre las 17:30 horas, se encontraron un hotel abarrotado de turistas, como es lógico en pleno mes de julio en la Costa del Sol.

Sebastià Adrover

Llama la atención que en otros 'stage' se le concediera mucha importancia a tener los campos de entrenamiento a unos pasos del hotel y ahora tenga que recorrer unos veinte minutos en autocar para poder realizar el trabajo. Este destino ya estaba fijado con la presencia de Martín Demichelis en el banquillo y, a pesar de su espantada, el club prefirió no cambiarlo porque Luis García lo aceptó sin problemas. El club ha apostado por el sur de España, a pesar de superar ampliamente los 30 grados, que otras localizaciones con temperaturas mucho más suaves como Austria, Inglaterra o Países Bajos.

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Los bermellones disputarán dos amistosos en la Costa del Sol. Este sábado, en el Marbella Football Center, se medirán al Al-Fateh Sports Club de Arabia Saudí. La siguiente prueba llegará poco después, el 30 de julio, cuando el RCD Mallorca se mida en La Quinta, a las 10:00 horas, al filial del Al-Ittihad Jeddah Club, en lo que será la fase más exigente de la concentración. En ambos partidos, la entrada general tendrá un coste de doce euros y se puede adquirir de manera online por si hay mallorquinistas por la zona que quieran acudir a los choques.