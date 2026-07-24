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Fútbol | Segunda División

El extremo Antoniu Roca es el sexto fichaje del Mallorca

El atacante de 23 años llega cedido por el Espanyol y volverá a coincidir con Luis García, que ya le dirigió en el conjunto catalán

Antoniu Roca posa con la camiseta del Mallorca

Antoniu Roca posa con la camiseta del Mallorca / RCDM

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Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

El Real Mallorca ha hecho oficial el fichaje de Antoniu Roca, que se convierte en la sexta incorporación del conjunto bermellón para la temporada 2026-2027. El extremo catalán, de 23 años, llega cedido por el Espanyol y el club mallorquinista se reserva una opción de compra no obligatoria cercana a los dos millones de euros. El futbolista viajó este miércoles desde Barcelona hasta Palma, en donde aterrizó sobre la medianoche. Tras pasar la revisión y firmar su vinculación, la entidad bermellona ha oficializado su incorporación.

El extremo se une a Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Zito Luvumbo, Álex Sala y Abou Soumahoro como las seis contrataciones realizadas hasta ahora por el Mallorca. La dirección deportiva que encabeza Pablo Ortells todavía deberá completar una plantilla construida con el objetivo de regresar a Primera División y que este viernes inicia una miniconcentración en Marbella.

La presencia de Luis García en el banquillo del Mallorca ha resultado determinante para la llegada del atacante. El técnico conoce a Antoniu Roca, al que dirigió en el Espanyol durante el inicio de la temporada 2023-2024 y al que hizo debutar en Segunda División. Fue el 8 de septiembre de 2023, en la victoria por 1-4 ante el Levante. Posteriormente, cuando entrenaba a Las Palmas la pasada campaña, el entrenador asturiano ya intentó incorporarlo durante el mercado de invierno, pero el Espanyol rechazó se negó a cederlo.

AAlfonso Díaz y Pablo Ortells posan con Antoniu Roca en la firma de su contrato

Alfonso Díaz y Pablo Ortells posan con Antoniu Roca en la firma de su contrato / RCDM

Barça, Damm y Espanyol

Formado en las categorías inferiores del Barcelona y de la Damm antes de incorporarse a la cantera blanquiazul, Roca es un extremo diestro que también puede actuar por la izquierda. Destaca por un buen manejo del balón y capacidad para el regate. Su perfil es más asociativo que goleador y tiene tendencia a buscar posiciones interiores.

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El nuevo jugador bermellón llega a Mallorca con el objetivo de recuperar el protagonismo que perdió durante la pasada temporada, en la que tuvo escasa continuidad con Manolo González (13 partidostres como titular). Tiene contrato con el Espanyol hasta 2028, por lo que la cesión le permitirá disponer de minutos y continuar con la evolución que mostró en la temporada 2024/25 (26 partidos, 13 en el once inicial).

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