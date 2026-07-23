Opinión | El Mallorca ficha hambre para volver a Primera

Fichar jugadores con hambre —que no es lo mismo que apostar por perfiles bajos— es tan importante como incorporar talento contrastado en Segunda. No existe un plan B, el objetivo es volver a Primera. Y para que un equipo crezca y se haga grande necesita futbolistas capaces de evolucionar al mismo ritmo.

Está por ver qué rendimiento puede ofrecer Álex Sala —así lo escribe él, sin tilde—, pero lo que está claro es que tiene ante sí una oportunidad decisiva para llamar a la puerta de la élite del fútbol español. En el Córdoba ofreció un nivel tan alto que convenció al Lecce para pagar alrededor de dos millones de euros por sus servicios. En Italia no ha encontrado todavía su sitio, por los motivos que sean, pero esa experiencia puede servirle para llegar a la isla con más madurez.

Calidad tiene. De lo contrario, un ‘gallito’ de la categoría no habría apostado por él. Ahora debe demostrarla en un escenario diferente, con la exigencia y la presión de un equipo obligado a ascender. A Pablo Ortells se le acumula el trabajo cuando apenas quedan 23 días para estrenarse ante el Valladolid. El mercado todavía tiene mucho recorrido, pero empiezan a aparecer las primeras pinceladas del equipo que tendrá Luis García bajo sus órdenes. Falta un portero titular, otro central, dos laterales, extremos y delanteros, aunque las necesidades también dependerán de cómo avance la operación salida, con Virgili y otros nombres pendientes de resolver su futuro.

El director deportivo sabe que no puede fallar. Con más recursos económicos que muchos de sus rivales, equivocarse en la planificación sería un golpe difícil de justificar. Samu Costa y Mojica no estarán, pero la continuidad de Darder, Morlanes, Pablo Torre o Valjent, entre otros, supone una magnífica noticia. Aun así, no es suficiente. El Mallorca necesita rodearles de futbolistas que aporten profundidad de plantilla y, sobre todo, que sean capaces de marcar diferencias.

Porque los ascensos no se construyen únicamente con nombres, sino con una mezcla de calidad, ambición y hambre. Y eso es precisamente lo que debe ver la afición de Son Moix a partir del 15 de agosto.