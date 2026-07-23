El Mallorca, muy cerca de cerrar el fichaje de Antoniu Roca

El Mallorca está negociando con el Espanyol la contratación del extremo Antoniu Roca. El catalán, de 23 años y que no entra en los planes del técnico Manolo González, llegaría como cedido con una opción de compra no obligatoria de dos millones de euros, según Mundo Deportivo y Cope Mallorca.

Roca es un jugador que conoce perfectamente el entrenador de los bermellones, Luis García, porque le tuvo bajo sus órdenes en el conjunto ‘perico’ en Segunda en el inicio de la temporada 2023/2024, hasta que el asturiano fue destituido. De hecho, fue el propio Luis García el que le hizo debutar en el primer equipo tras una corta trayectoria en la cantera de los blanquiazules, a la que llegó procedente de la Damm en juveniles -en alevines e infantiles estuvo en el Barcelona-. Sin ir más lejos, en la etapa en Las Palmas del preparador ovetense ya le quiso contratar en el mercado invernal, pero el Espanyol se negó. El atacante diestro, aunque también actúa por la izquierda y le gusta irse hacia el centro, destaca por su buen manejo del balón y capacidad para regatear, aunque es más pasador que finalizador.

Roca, durante un partido con el Espanyol. / LaLiga

El Mallorca sería un buen lugar para reivindicarse después de un curso en el que tuvo escaso protagonismo en la máxima categoría. Roca apenas jugó en trece encuentros, tres de ellos como titular, para un total de 281 minutos, y no marcó. Eso sí, fue importante saliendo desde el inicio en la victoria ante el Athletic Club que cortó la racha de dieciocho encuentros sin ganar del Espanyol, así como también en el triunfo que certificó la salvación ante Osasuna en Pamplona (1-2).

En la anterior campaña, 2024/2025, sí que tuvo mucha más presencia, también con Manolo González en el banquillo, ya que participó en 26 partidos, trece de ellos desde el principio, para un total de 1.024 minutos.

En el caso de certificarse el préstamo, sería el sexto fichaje del Mallorca de este verano. Todo apunta a que incluso le daría tiempo a unirse a la concentración de pretemporada en Marbella que el equipo realizará desde este viernes y hasta el jueves 30 de julio. Adri Ramos, Arnau Puigmal, Luvumbo, Alex Sala y Aboubaka Soumahoro son las contrataciones que ya han llegado, pero todavía quedan muchos más para apuntalar una plantilla que tiene el objetivo único de regresar a la Primera División. No queda otra.