Sin portero titular en el Mallorca a 23 días de que empiece la Liga

El calendario no se detiene y el Mallorca sigue sin tener resuelta una de las posiciones más importantes de la plantilla. Faltan apenas 23 días para el inicio de LaLiga Hypermotion y, a día de hoy, Luis García no tiene un portero titular definido. Mientras el club trabaja para cerrar la incorporación de Arnau Tenas, una operación que parece bien encaminada, el guardameta que partiría con ventaja para ocupar la portería, por delante del 'Pichu' Cuéllar y de Nil Torreguitart, sería Lucas Bergström.

Las oportunidades que tuvo el finlandés la pasada campaña fueron escasas y tampoco le permitieron consolidarse. En los partidos en los que participó no llegó a transmitir esa sensación de seguridad que se suele demandar a un portero llamado a ser titular. Es cierto que es joven y que todavía tiene margen de mejora, pero también lo es que el Mallorca necesita certezas en una posición tan determinante.

La situación adquiere todavía más relevancia si se compara con la de hace apenas unos años. El conjunto bermellón llegó a contar al mismo tiempo con Predrag Rajkovic, Dominik Greif y Leo Román, tres guardametas con nivel para competir por un puesto y que convertían la portería en una de las demarcaciones mejor cubiertas de la plantilla. Era un problema bendito para cualquier entrenador.

Con el paso del tiempo, ese escenario ha cambiado por completo. Rajkovic puso rumbo al fútbol saudí hace dos veranos, Greif abandonó el club la pasada campaña y hace apenas unas semanas fue Leo Román quien hizo las maletas tras su traspaso al Deportivo por nueve millones de euros. En apenas dos temporadas, el Mallorca ha pasado de tener tres porteros de plenas garantías a afrontar la pretemporada con Bergström y Cuéllar como únicas alternativas reales para defender la portería en el estreno liguero.

Por eso, el fichaje de un portero se ha convertido en una prioridad. Arnau Tenas reúne juventud, experiencia en la élite (ha pasado por clubes como Barcelona y PSG) y un perfil que encaja con la idea del club de construir un proyecto competitivo para buscar el regreso a Primera División.

Es cierto que la dirección deportiva todavía debe reforzar otras zonas del campo antes del cierre del mercado. Sin embargo, pocas operaciones parecen tan urgentes como la del guardameta. El Mallorca no puede permitirse comenzar una temporada en la que el objetivo es el ascenso con dudas bajo palos. El margen para acudir al mercado todavía existe, pero el reloj avanza y cada día que pasa convierte la portería en una cuestión todavía más prioritaria.