El Mallorca oficializa el fichaje de Alex Sala

El Real Mallorca hace oficial su quinto fichaje del mercado: Alex Sala. El centrocampista del Lecce recala en el conjunto bermellón en calidad de cedido con opción de compra. En caso de que esta se ejecute, le vinculará al club durante cuatro temporadas más, según informó Matteo Moretto. Además, esta mañana ya se ha podido ver al futbolista ejercitarse en Son Bibiloni.

Alex Sala, entrenándose este miércoles en Son Bibiloni. / RCDM

Sala ficha por el Mallorca como un perfil box-to-box para el centro de la medular. Tras la marcha de Mascarell y la inminente venta de Samu Costa al Al Nassr, el conjunto bermellón necesitaba reforzarse en esa parte del campo y el del Lecce ha sido el elegido por Pablo Ortells. El Mallorca se ha adelantado así al interés de otros equipos de Segunda como Sporting, Valladolid o Girona.

El medio catalán viene de una temporada en la que apenas ha podido gozar de protagonismo en la Serie A, disputando tan solo 161 minutos repartidos en nueve partidos. El Lecce le fichó por dos millones tras dos grandes campañas en el Córdoba, tanto en Primera RFEF como después en Segunda tras lograr el ascenso. En su único curso en la categoría de plata, Sala marcó cinco goles y dio cinco asistencias en 37 encuentros.

Además, el centrocampista ha defendido los colores del Girona, el Sabadell y L'Hospitalet, tras pasar por las categorías inferiores del Barcelona, el Cornellà y el Gavà.

De esta manera, el club balear cierra el que será su quinto refuerzo para la nueva temporada en Segunda División tras las llegadas de Adri Fuentes, Arnau Puigmal, Aboubaka Soumahoro y Zito Luvumbo. A menos de un mes ya para que inicie el campeonato, todavía queda trabajo por hacer, pero Ortells ha acelerado el ritmo de unas incorporaciones más que necesarias para luchar por el objetivo de regresar a Primera.