Alex Sala: "Me defino como un mediocentro ofensivo con buen disparo y buen desplazamiento"

Alex Sala ya ha pronunciado sus primeras palabras como jugador del Real Mallorca. El centrocampista del Lecce ha firmado este miércoles su contrato con el club bermellón y ya se ha entrenado a las órdenes de Luis García en Son Bibiloni.

"Estoy muy feliz. Creo que es un paso muy importante para mí. Lo afronto como un reto personal muy bonito y creo que se va a dar todo como todos queremos", ha declarado el catalán, que se define como "un mediocentro ofensivo con buen disparo, con buen desplazamiento y siempre dispuesto a ayudar al equipo".

El jugador tiene claro cuál es el propósito de la temporada, al igual que las otras incorporaciones: "Para mí es un reto venir a un club de Primera y el principal objetivo es devolverlo a esa categoría". En lo que respecta a lo individual, Sala espera "aportar lo máximo posible al equipo y estar siempre disponible para poder ayudar en lo máximo posible".

Además de ejercitarse por primera vez con el conjunto bermellón este miércoles, el futbolista ha conocido también a sus nuevos compañeros. "He visto que es un vestuario muy cercano y me han ayudado mucho desde el primer día. Poco a poco estoy adaptándome", ha manifestado.

De los integrantes de la plantilla, el único futbolista con el que había jugado es Adri Fuentes, en el Córdoba: "Coincidí con él durante un mes. Los conocía a todos de haberlos visto, pero con él sí que tenía un poco más de relación. Me ha explicado un poco sus primeras sensaciones desde su llegada y todo ha sido muy positivo. Está muy contento".