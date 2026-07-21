Ortells empieza a darle motivos al mallorquinismo para volver a creer

El aficionado mallorquinista va teniendo, poco a poco, motivos para ilusionarse con su equipo. Más allá de los fichajes, de los que todavía faltan varios por llegar, la mejor noticia para el Mallorca ha sido poder amarrar a piezas clave como Pablo Torre o Martin Valjent. Y buena parte de ese mérito hay que atribuírselo a la dirección deportiva, liderada por Pablo Ortells.

El director deportivo fue uno de los grandes responsables, si no el principal, del descenso a Segunda consumado hace apenas dos meses. No dimitió y el presidente, Andy Kohlberg, decidió mantener su confianza en él. Ahora tiene la oportunidad de corregir lo que salió mal la pasada temporada, marcada por una gestión muy deficiente de los mercados de fichajes, especialmente el de invierno.

Al castellonense todavía le queda mucho trabajo por delante, pero lo realizado hasta ahora merece, por el momento, una buena valoración. Convencer a jugadores como Torre o Valjent, que contaban con ofertas de varios equipos de Primera, no era una tarea sencilla. La joya de la corona sería conseguir retener a Jan Virgili.

El extremo de Vilassar ya ha despertado el interés de clubes con mucho más nombre que el Mallorca, pero quedarse en la isla, aunque sea en Segunda, podría permitirle firmar su primera gran temporada en el fútbol profesional. Esa debe ser la principal baza de Ortells: convencer a Virgili de que en Segunda puede marcar diferencias y de que dar un paso atrás ahora puede servir para dar varios hacia adelante en su carrera. Es un caso muy similar al de Pablo Torre, que ha tomado una decisión muy inteligente. Ambos necesitan completar una temporada con continuidad para terminar de consolidarse.

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En lo que respecta a los fichajes, el tiempo será quien dicte sentencia, pero las incorporaciones realizadas hasta ahora invitan al optimismo. Arnau Puigmal y Adri Fuentes pueden ser futbolistas muy válidos para la categoría y ayudar al equipo en el objetivo del ascenso. El rendimiento que pueda ofrecer Soumahoro es una incógnita, aunque cualidades tiene, y Zito Luvumbo ya demostró que puede aportar muchísimo. Los próximos en llegar podrían ser Arnau Tenas, que supondría un fichaje de primer nivel para la portería, y Álex Sala, de quién guardan un excelente recuerdo en Córdoba.