El Mallorca presenta su tercera equipación para la temporada 2026/27: "Essència"

El Real Mallorca ha presentado la tercera equipación para la temporada 2026/27, "Essència". Una camiseta torpemente filtrada hace ya unas semanas y que, según el club, nace de la unión entre el Mediterráneo, el patrimonio de la isla y las personas que mantienen vivo su legado.

"De color azul celeste, incorpora detalles en azul marino y un diseño puntillista en la zona del torso que aporta personalidad a una equipación concebida para reflejar la esencia de Mallorca", apuntan.

La campaña de lanzamiento rinde homenaje a quienes conservan la identidad de la isla, en este caso a los margers, uno de los oficios más antiguos y emblemáticos de la isla: la construcción y conservación de la piedra seca, una técnica declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Una historia en la que el club se inspira para establecer un paralelismo entre colocar la primera piedra de un muro y construir un nuevo proyecto deportivo, ahora en Segunda División.

La sesión fotográfica se desarrolló en la Iglesia de Biniamar, un enclave de piedra que refuerza la conexión entre la nueva equipación y el patrimonio de Mallorca. En ella participaron los futbolistas Mateu Jaume y Arnau Puigmal.

El azul vuelve a tener un papel protagonista en una equipación del club, recuperando un color presente en diseños de temporadas anteriores y reinterpretándolo desde una mirada contemporánea ligada al Mediterráneo.

La nueva tercera equipación, que también cuenta con línea femenina, ya está disponible desde hoy en la web oficial y tiendas físicas del club. Tras la presentación de la primera equipación bajo el lema "Rojo y negro, hasta que me muera" y de la segunda, inspirada en el concepto "Carácter", el Mallorca completa con "Essència" la colección de equipaciones para la temporada 2026/27.