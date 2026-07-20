La venta de Samu Costa al Al Nasrr, inminente

La marcha de Samu Costa al Al Nassr de Cristiano Ronaldo es inminente. Que el portugués va a salir este verano del Real Mallorca es una realidad que prácticamente todo el mallorquinismo tiene asumida. Pero cuando los cantos de sirena apuntaban a Alemania o Portugal, todo indica ahora que el jugador bermellón, de vacaciones tras participar con su selección en el Mundial, hará las maletas para jugar en el fútbol saudí. De hecho, el propio Samu compartió el domingo una imagen en su Instagram con dos corazones que corresponden a los colores del Al Nassr.

El storie de Samu Costa, con los corazones con los colores del Al Nassr / @samucosta6

La noticia la avanzó el pasado jueves Fabrizio Romano. Según el citado periodista, el luso ve con muy buenos ojos su marcha al fútbol saudí —los grandes sueldos que se ofrecen allí son un atractivo para muchos jugadores, aunque no así el nivel competitivo— antes que fichar por el RB Leipzig de Martín Demichelis, también interesado en hacerse con sus servicios, al igual que el Benfica.

Mientras tanto, en el Mallorca saben que Samu Costa es el futbolista con mayor valor de mercado de la plantilla y quieren hacer caja con su venta. La idea de la entidad es obtener un mínimo de 25 millones de euros por su traspaso. Cabe recordar que el Almería posee un 20% de la plusvalía que obtenga el Mallorca por Samu Costa, por el que desembolsó tres millones de euros más Baba. En caso de venderlo por 25 millones, la entidad bermellona se quedaría con 20,6 millones de euros. El Mallorca ya recibió el año pasado dos ofertas importantes por el centrocampista de Aveiro, procedentes de la Premier League y de Arabia Saudí, aunque las rechazó por considerarlas insuficientes.

A falta de que se oficialice la venta, lo que está claro es que el club bermellón ingresará una cantidad que puede convertirse en la mayor venta de su historia. Unos ingresos que deben ayudar a conformar una plantilla competitiva para luchar por el ascenso a Primera División.