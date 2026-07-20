El Mallorca alcanza los 17.565 abonados en la fase de renovaciones

El Mallorca finaliza el plazo de renovaciones con 17.565 abonados. El club amplió el viernes el periodo hasta el domingo y más de 1.000 aficionados que han esperado hasta última hora se han decidido finalmente por continuar siendo socios una temporada más, ahora en Segunda División.

A pesar de que la rebaja en los precios apenas ha llegado al 20 %, el mallorquinista ha respondido y la cifra de abonados se queda cerca de los 18.000, el número que fijó Alfonso Díaz como objetivo. Sin embargo, el club se quedará lejos de los 23.060 del curso pasado, que marcan el récord de la entidad. Este martes, a partir de las 10:00 horas, comenzará la fase para solicitar el cambio de asiento, dirigido exclusivamente a quienes ya hayan renovado su localidad en la fase inicial. Durará hasta el sábado 25 de julio a las 23:59 horas.

Finalmente, el 29 de julio a las 12:00 horas se iniciará el plazo para las nuevas altas. El abono de la temporada 2026/27 incluirá el acceso a los 21 partidos que el primer equipo del RCD Mallorca dispute en el Estadi Mallorca Son Moix correspondientes a LaLiga Hypermotion, la Copa del Rey y el Trofeu Ciutat de Palma - 150 Aniversari Estrella Damm, contra el Paris Saint-Germain (PSG), además de otro amistoso que se disputará en el estadio antes del inicio del campeonato. Lo que no estará incluido, como en temporadas anteriores en Segunda División, son los partidos de un posible play-off.

En el supuesto de que un abonado no haya podido realizar la renovación durante cualquiera de las fases, podrá contactar con el club para solucionar la incidencia solicitando cita previa. En este caso, deberá tener en cuenta que tendrá que escoger un nuevo asiento.

Nuevas altas

Así, en el mapa de precios publicado en la web oficial del club (atendiendo solo a la categoría de adulto) el precio de una nueva alta en Tribuna Oeste oscilará entre los 830 y los 805 euros. En Tribuna Este, entre los 825 y los 700. En Fondo Norte será de 330 euros, mientras que en Fondo Sur el precio del carné será de 265 euros.

En comparación con la temporada pasada, las nuevas altas, en adulto, en la Tribuna Oeste fueron desde los 965 euros a los 995. En Tribuna Este, de 840 euros a 990. En Fondo Norte el precio fue de 395 euros y en el Fondo Sur, 315 euros. Respecto a la temporada pasada, el club explica que "el cambio principal es que el precio de los abonos se ha reducido, adaptándose a un rango acorde a la categoría".