Valjent seguirá en el Real Mallorca en Segunda División

Este viernes fue el turno de Pablo Torre y este sábado ha sido el de Martin Valjent. El central eslovaco, que llegó a la isla en 2018, ha confirmado a través de un víeo publicado por el club que seguirá en el Mallorca esta temporada. El defensa, que tras el descenso tenía muchas dudas sobre su continuidad tras un año de mucho desgaste mental, finalmente las ha despejado y cumplirá su novena temporada consecutiva en el club.

Valjent ha sido uno de los buques insignia del conjunto bermellón desde su llegada en junio de 2018 procedente del Chievo Verona. Sin embargo, el desgaste mental que supuso la última temporada, en la que, al igual que el resto de la defensa, no estuvo a buen nivel, fue un golpe muy duro para el central, que ya sabe lo que es descender a Segunda División.

Tras un verano de dudas, en el primer día de revisiones médicas Valjent, con gesto serio, lanzó un mensaje muy claro ante los medios y dirigido a la dirección deportiva: "Hay que poner las bases para que eso se pueda cumplir o, al menos, para optar a ello. Hay que hacer las cosas bien, nosotros y el club", afirmó.

Ahora la situación es diferente y Valjent quiere ser una pieza clave en un Mallorca cuyo objetivo no es otro que el ascenso a Primera División.

La continuidad del eslovaco también aclara la hoja de ruta de la dirección deportiva. Su salida, o la de Antonio Raíllo, que pese a haberse ofrecido a equipos de Primera está mucho más cerca de quedarse que de irse, habría provocado la necesidad de acudir al mercado en busca de un central de garantías para ser titular desde el primer día. Y es que ni David López ni Abou cuentan ahora mismo con esa etiqueta para el cuerpo técnico.

La presencia de Valjent en el once, a pesar de su último año en Primera, debe garantizar solidez defensiva en el Mallorca. En una categoría como LaLiga Hypermotion, el eslovaco está llamado a marcar diferencias en el eje de la zaga, como ya hizo junto a Raíllo en el curso 2020/21, cuando los bermellones lograron el ascenso a Primera División de manera impecable.

El compromiso de Valjent con el Mallorca está fuera de toda duda y ha demostrado un comportamiento intachable tanto dentro como fuera del campo. El ‘24’ bermellón se siente muy identificado con el club y, tras varias semanas de negociaciones, ha decidido seguir ampliando su trayectoria en el conjunto mallorquinista.