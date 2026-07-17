Samu Costa apunta hacia el Al Nasrr de Cristiano Ronaldo

Que Samu Costa va a marcharse este verano del Real Mallorca es una realidad que prácticamente todo el mallorquinismo tiene asumida. Sin embargo, su más que probable destino sí que es más sorpresa. Cuando los cantos de sirena lo apuntaban en Alemania o Portugal, todo apunta ahora a que el jugador bermellón, de vacaciones tras participar con su país en el Mundial, hará las maletas para ir a jugar al fútbol árabe. Concretamente al Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Así ha informado de ello Fabrizio Romano en la red social X. Según el citado periodista, Samu Costa ve con muy buenos ojos su marcha al fútbol árabe -los grandes sueldos que se ofrecen allí son un atractivo para muchos jugadores, no así el nivel competitivo- antes que hacerlo al RB Leipzig de Martín Demichelis, también interesado en hacerse con sus servicios, al igual que el Benfica.

Mientras tanto, en el Mallorca saben que Samu Costa es el futbolista más valioso que tienen en la plantilla actualmente y quieren hacer caja con él. La idea de la entidad es obtener un mínimo de veinticinco millones de euros por su traspaso. Cabe recordar que el Almería posee un 20% de la plusvalía que obtenga el Mallorca por Samu Costa, por el que desembolsó tres millones más Baba. En caso de venderlo por 25, la entidad bermellona se quedaría con 20,6 millones. El Mallorca ya recibió el año pasado dos ofertas importantes por el de Aveiro desde la Premier League y Arabia Saudí, aunqeu las rechazó por considerarlas insuficientes.

Con el "sí" del jugador, ahora solo falta que Al Nassr y Mallorca lleguen a un acuerdo por su traspaso. Lo que está claro es que el Mallorca ingresará una cantidad que puede ser récord por su venta. Unos ingresos que deben ayudar a conformar una plantilla competitiva para ir a por el ascenso a Primera División.