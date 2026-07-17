Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Movimiento antiturismoEclipse en MallorcaConcejal de ValldemossaPateras en MallorcaPantallas gigantes Mundial en MallorcaOposiciones sin catalán
instagramlinkedin

Pablo Torre seguirá en el Real Mallorca en Segunda División

El club bermellón anuncia que amplía el proceso de renovación hasta el 19 de julio

Pablo Torre celebra su gol ante el Espanyol.

Pablo Torre celebra su gol ante el Espanyol. / GUILLEM BOSCH

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Hidalgo

Palma

Pablo Torre continuará en el Real Mallorca en Segunda División. El conjunto bermellón ha publicado un vídeo en sus redes sociales junto al futbolista cántabro realizando el proceso de renovación, que terminaba este 17 de julio y el club ha anunciado su ampliación hasta el 19. Al ser preguntado por si "renueva su abono un año más", el mediocentro de 23 años responde con un contundente: "sí, por supuesto".

Minutos después el club mallorquinista ha compartido imágenes del jugador bajo el título "Tenemos Pablo Torre para rato".

El mensaje del Mallorca confirma la importancia de Pablo Torre en su proyecto para regresar a Primera División. La entidad bermellona pagó el pasado verano cerca de cinco millones de euros por el 50% de sus derechos, mientras que el Barcelona conservó la otra mitad y se reservó un derecho de recompra y un porcentaje de la plusvalía de una futura venta. El centrocampista tiene contrato con el Mallorca hasta junio de 2029.

Noticias relacionadas y más

Además, el contrato de Torre incluye una cláusula que, tras el descenso, le permite marcharse cedido a un equipo de Primera División siempre que el club interesado asuma su ficha. Luis García Fernández cuenta con él como una pieza importante del nuevo Mallorca y sus conversaciones con el futbolista han sido claves para convencerle de que permanezca en la isla.

(Esta información se encuentra actualmente en elaboración. Los redactores del periódico encargados de esta noticia irán completando el texto con nuevos datos a medida que se vayan conociendo. Los lectores que compartan esta noticia en redes sociales, tanto a través de nuestra página de Facebook como de Twitter, verán cómo en el interior del enlace se van modificando tanto el titular como los subtítulos y el texto principal).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • RCD Mallorca
  • Real Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents