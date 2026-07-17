Pablo Torre seguirá en el Real Mallorca en Segunda División

Pablo Torre continuará en el Real Mallorca en Segunda División. El conjunto bermellón ha publicado un vídeo en sus redes sociales junto al futbolista cántabro realizando el proceso de renovación, que terminaba este 17 de julio y el club ha anunciado su ampliación hasta el 19. Al ser preguntado por si "renueva su abono un año más", el mediocentro de 23 años responde con un contundente: "sí, por supuesto".

Minutos después el club mallorquinista ha compartido imágenes del jugador bajo el título "Tenemos Pablo Torre para rato".

El mensaje del Mallorca confirma la importancia de Pablo Torre en su proyecto para regresar a Primera División. La entidad bermellona pagó el pasado verano cerca de cinco millones de euros por el 50% de sus derechos, mientras que el Barcelona conservó la otra mitad y se reservó un derecho de recompra y un porcentaje de la plusvalía de una futura venta. El centrocampista tiene contrato con el Mallorca hasta junio de 2029.

Además, el contrato de Torre incluye una cláusula que, tras el descenso, le permite marcharse cedido a un equipo de Primera División siempre que el club interesado asuma su ficha. Luis García Fernández cuenta con él como una pieza importante del nuevo Mallorca y sus conversaciones con el futbolista han sido claves para convencerle de que permanezca en la isla.