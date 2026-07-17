El Mallorca cierra el fichaje de Alex Sala para reforzar el centro del campo

El Real Mallorca tiene ya amarrado su quinto fichaje del mercado: Alex Sala. El centrocampista del Lecce recalará en el conjunto bermellón en calidad de cedido y aterrizará en la isla en las próximas horas, tal y como ha avanzado Di Marzio y ha podido confirmar este diario. Además, el futbolista llega con una opción de compra que, en caso de ejecutarse, le vinculará al club durante cuatro temporadas más, según ha informado Matteo Moretto.

Sala ficha por el Mallorca como un perfil box-to-box para el centro de la medular. Tras la marcha de Mascarell y la más que probable venta de Samu Costa, el conjunto bermellón necesitaba reforzarse en esa parte del campo y el del Lecce ha sido el elegido por Pablo Ortells. El Mallorca se ha adelantado así al interés de otros equipos de Segunda como Sporting, Valladolid o Girona.

El medio catalán viene de una temporada en la que apenas ha podido gozar de protagonismo en la Serie A, disputando tan solo 161 minutos repartidos en nueve partidos. El Lecce le fichó por dos millones tras dos grandes campañas en el Córdoba, tanto en Primera RFEF como después en Segunda tras lograr el ascenso. En su único curso en la categoría de plata, Sala marcó cinco goles y dio cinco asistencias en 37 encuentros.

De esta manera, el club balear cierra el que será su quinto refuerzo para la nueva temporada en Segunda División tras las llegadas de Adri Fuentes, Arnau Puigmal, Aboubaka Soumahoro y Zito Luvumbo. A menos de un mes ya para que inicie el campeonato, todavía queda trabajo por hacer, pero Ortells ha acelerado el ritmo de unas incorporaciones más que necesarias para luchar por el objetivo de regresar a Primera.