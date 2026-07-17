El Mallorca alcanza los 16.314 abonados y amplía el plazo de renovaciones

Más de 6.000 mallorquinistas han esperado casi hasta última hora para renovar su abono. Hace tres días, la cifra era de 10.023, y ahora es de 16.314 socios. El club, además, ha ampliado el plazo de renovaciones en vista del tirón que ha habido en los últimos días. Se cerrará el domingo 19 a las 23:59 horas.

A pesar de que la rebaja en los precios apenas ha llegado al 20 %, el mallorquinista ha respondido y es posible que en los dos últimos días se llegue a los 18.000, la cifra que fijó Alfonso Díaz como objetivo. Sin embargo, el club se quedará lejos de los 23.060 del curso pasado, que marcan el récord de la entidad.

Esta temporada, como la anterior, el proceso de abonos se desarrolla en tres fases: renovación, cambio de localidad y nuevas altas. A partir del día 21, a las 10:00 horas, y hasta el 25 de julio a las 23:59, se abrirá el periodo de solicitud de cambio de ubicación, dirigido exclusivamente a quienes ya hayan renovado su localidad en la fase inicial.

Finalmente, el 29 de julio a las 12:00 horas se iniciará el plazo para las nuevas altas. El abono de la temporada 2026/27 incluirá el acceso a los 21 partidos que el primer equipo del RCD Mallorca dispute en el Estadi Mallorca Son Moix correspondientes a LaLiga Hypermotion, la Copa del Rey y el Trofeu Ciutat de Palma - 150 Aniversari Estrella Damm, contra el Paris Saint-Germain (PSG), además de otro amistoso que se disputará en el estadio antes del inicio del campeonato. Lo que no estará incluido, como en temporadas anteriores en Segunda División, son los partidos de un posible play-off.

En el supuesto de que un abonado no haya podido realizar la renovación durante cualquiera de las fases, podrá contactar con el club para solucionar la incidencia solicitando cita previa. En este caso, deberá tener en cuenta que tendrá que escoger un nuevo asiento.

Renovaciones

Así, en el mapa de precios publicado en la web oficial del club (atendiendo solo a la categoría de adulto), los abonos en la Tribuna Oeste van desde los 535 euros hasta los 495. En Tribuna Este, el más caro es de 450 euros y el más económico, de 415. En Fondo Norte, el carné tendrá un coste de 265 euros, mientras que en Fondo Sur, donde se encuentra la grada de animación, el abono costará 180 euros.

En comparación con el año pasado, los precios fueron los siguientes: en la Tribuna Oeste, en categoría adulto, oscilaron entre los 615 y los 665 euros; en Tribuna Este, entre los 515 y los 560; en Fondo Norte, el coste era de 330 euros; y en Fondo Sur, de 220 euros.

Nuevas altas

En cuanto a las nuevas altas, en Tribuna Oeste el precio del abono (en categoría adulto) oscilará entre los 830 y los 805 euros. En Tribuna Este, entre los 825 y los 700. En Fondo Norte será de 330 euros, mientras que en Fondo Sur el precio del carné será de 265 euros.

En comparación con la temporada pasada, las nuevas altas, en adulto, en la Tribuna Oeste fueron desde los 965 euros a los 995. En Tribuna Este, de 840 euros a 990. En Fondo Norte el precio fue de 395 euros y en el Fondo Sur, 315 euros. Respecto a la temporada pasada, el club explica que "el cambio principal es que el precio de los abonos se ha reducido, adaptándose a un rango acorde a la categoría".