Jan Salas renueva con el Mallorca hasta 2029

El Mallorca decide seguir apostando por Jan Salas y le renueva hasta 2029. El canterano, lesionado de gravedad el pasado mes de febrero tras sufrir una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, extiende su ampliación una temporada más con la entidad bermellona, con el que ya tenía contrato hasta 2028.

"Estoy muy contento y agradecido. Llevo aquí prácticamente toda la vida, y estoy contento y orgulloso. He crecido en estos campos durante muchos años y espero que sean muchos más", ha declarado Salas ante los medios del club con motivo de su renovación.

El jugador se encuentra en la fase final de su recuperación de la lesión que sufrió tras regresar de su cesión en el Córdoba en el último mercado invernal. "Está yendo perfecta. Tengo buenas sensaciones, ya estoy tocando balón y voy bastante avanzado. Todavía no sé cuánto tiempo puede quedar, pero lo importante es recuperarme lo antes posible para estar a disposición del míster", ha manifestado.

El centrocampista regresó a la isla el pasado febrero tras no haber podido gozar de protagonismo en su andadura en el conjunto andaluz, donde tan solo disputó un total de 115 minutos repartidos en cuatro encuentros. Pero a la semana de volver, sufrió un gran varapalo con la rotura del ligamento cruzado, la cual le dejó apartado para todo lo que restaba de temporada.

Salas, con apenas seis partidos jugados con el primer equipo, es una de las grandes apuestas del club. La pasada campaña, de hecho, llegó a ser llamado por la selección española sub-20 en septiembre. El de Binissalem dice haber hablado ya "varias veces" con el nuevo entrenador, Luis García: "Me anima y es cercano conmigo". En cuanto al objetivo de volver a Primera División, Jan asegura estar "convencido de que se va a cumplir".