Opinión | El favor que le ha hecho España a Ortells

El increíble éxito de España, que jugará el domingo por ser campeona del mundo, es lo mejor que le podía pasar a la dirección deportiva del Mallorca. Es evidente que los aficionados no perderán de vista lo que haga o deje de hacer Pablo Ortells a la hora de diseñar una plantilla competitiva para volver a Primera, pero muchas de las conversaciones futboleras se centran ahora en Lamine, Oyarzabal y compañía.

No obstante, la presión que tiene el castellonense sobre su figura es enorme, sobre todo después del descenso. Sabe que no se puede equivocar porque tiene más dinero que sus rivales, por lo que llama la atención que se le escapen jugadores por los que ya negociaba.

Servidor es de los que piensa que las notas se deben poner cuando se acaba el mercado, pero lo que está claro es que queda menos de un mes para estrenarse ante el Valladolid en la Liga y aún quedan muchas incógnitas por despejarse.