El Mallorca presenta a sus cuatro fichajes: Puigmal avisa sobre la Segunda División y Luvumbo reafirma su compromiso

El Real Mallorca ha presentado este jueves en el Secrets Mallorca Villamil de World of Hyatt a sus cuatro fichajes para la nueva temporada: Arnau Puigmal, Adri Fuentes, Zito Luvumbo y Aboubaka Soumahoro. Los dos primeros, especialmente, han advertido sobre la dificultad de la Segunda División. "Hay que ir partido a partido". Esa ha sido la premisa que ambos han querido recalcar.

Arnau Puigmal, que llega procedente del Almería tras quedarse a las puertas del ascenso en el play-off, es un gran conocedor de la categoría: "A los compañeros que no la conozcan les diría que hay que ir partido a partido, aunque parezca un tópico. La Segunda División es muy jodida y no te puedes fiar de nadie".

Preguntado por el objetivo de la temporada, el catalán lo tiene claro: "El Mallorca no es un equipo que tenga que ascender, sino que tiene que estar en Primera División. Pero ahora estamos en Segunda y es muy complicada".

Respecto a la posición en la que se siente más cómodo —puede jugar tanto de lateral como de centrocampista o extremo—, ha explicado: "Me siento más cómodo de carrilero, de lateral largo. Mis virtudes son más ofensivas. Puedo jugar donde necesite el míster, pero donde mejor me encuentro es en la banda derecha".

Adri Fuentes, por su parte, ha admitido que llegar al conjunto bermellón supone "un salto muy grande" en su carrera. "La exigencia tiene que ser máxima. El objetivo está claro y lo afronto como un reto muy bonito. Dentro de esa exigencia todos podemos crecer juntos como compañeros y es ilusionante", ha declarado.

El delantero, que a sus 29 años disputará su segunda temporada en el fútbol profesional tras jugar el pasado curso en el Córdoba, ha destacado el esfuerzo como la clave de su trayectoria: "Nunca hay que tirar la toalla. Vengo de categorías más de barro, pero siempre hay que seguir. Da igual la situación; lo que no es negociable es el esfuerzo. Me ha llegado tarde, pero no me importa".

Preguntado por la comparación con Vedat Muriqi, el madrileño ha asegurado ser "muy diferente" al kosovar. "Compararme con él es una tontería", ha afirmado el ariete, que ha explicado que no se marca una cifra de goles como objetivo, sino ir "uno tras otro".

Zito Luvumbo ha desvelado que, tras el descenso, se reunió con Martín Demichelis y Pablo Ortells, y que desde el primer momento solo contempló seguir en la isla. "Me explicaron el proyecto y le dije a mi agente que el único equipo en el que quería jugar era el Mallorca", ha manifestado el internacional angoleño, que también se ha referido a la broma surgida entre la afición mallorquinista a raíz de la canción 'CAFé CON RON' de Bad Bunny.

El futbolista cedido por el Cagliari también se ha pronunciado sobre la salida del técnico argentino. "Es fútbol y cada uno persigue sus sueños", ha señalado. Sobre Luis García, ha destacado que su forma de entrenar es "totalmente diferente" y que se trata de "un buen entrenador que transmite confianza".