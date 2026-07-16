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Fútbol | RCD Mallorca

Arnau Tenas, objetivo del Mallorca para reforzar la portería

El conjunto bermellón pretende incorporar al guardameta del Villarreal y ambos clubes negocian una posible fórmula para cerrar la operación

Una de las opciones planteadas es una cesión con obligación de compra en caso de ascenso

Arnau Tenas, durante un partido con el Villarreal la pasada temporada.

Arnau Tenas, durante un partido con el Villarreal la pasada temporada. / @arnautenas

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Juan Francisco de la Ossa

El Mallorca quiere fichar a Arnau Tenas para cubrir el jueco que ha dejado Leo Román en la portería tras su marcha al Deportivo. Según avanzó el periodista Ángel García, el club bermellón está apretando para hacerse con los servicios del guardameta del Villarreal. Además, Luis García Fernández habría pedido expresamente su incorporación.

La dirección deportiva del Mallorca y el club 'groguet' están negociando una posible fórmula para cerrar la operación. Una de las opciones planteadas es una cesión con obligación de compra en caso de ascenso, aunque todavía existen varios aspectos económicos por resolver, especialmente el salario del futbolista.

El conjunto bermellón no es el único interesado. El Almería también pretende hacerse con los servicios de Tenas y el Levante aparece igualmente entre los clubs que siguen su situación. Por tanto, el portero dispone de diferentes alternativas para salir del Villarreal y disponer de una mayor continuidad durante la temporada.

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Tenas, no obstante, quiere conocer primero los planes del nuevo entrenador, Iñigo Pérez. El de Vic acabó teniendo un papel relevante durante el tramo final de la pasada campaña, siendo titular en las últimas siete jornadas, y dejó actuaciones destacadas, aunque también cometió algunos errores importantes. Uno de sus partidos más recordados fue precisamente en Son Moix, en la que le regaló un gol a Muriqi pero después evitó la victoria del Mallorca con varias intervenciones de mérito.

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